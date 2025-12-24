تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
متفرقات

بعد 12 يومًا من الإقبال... مدينة صور تودّع قريتها الميلادية

Lebanon 24
24-12-2025 | 11:11
اختتمت بلدية صور، بالتعاون مع لجنة السياحة وجمعية أريس، فعاليات القرية الميلادية التي استمرت 12 يومًا وشكّلت مساحة جامعة للفرح والتلاقي، مستقطبةً أهالي المدينة وزوّارها.

وخلال الاختتام، شددت النائبة عناية عز الدين على أهمية قيم الميلاد كجسر للانفتاح والتعايش، معتبرةً أن خدمة الإنسان هي جوهر العمل السياسي، وأن صور تشكّل نموذجًا للعيش الواحد القادر على إحياء حلم لبنان الموحّد.

وشهدت القرية برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الفنية والترفيهية للأطفال والعائلات، وأسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

وفي الختام، أثنت بلدية صور على جهود المنظمين والمتطوعين، مؤكدة التزامها الاستمرار في تنظيم فعاليات تعزّز الحياة الثقافية والاجتماعية وتكرّس صور مدينةً للفرح والسلام.
متفرقات

أفراح ومناسبات

عناية عز الدين

لجنة السياحة

عز الدين على

عز الدين

التزام

القادر

جامع

