بعد 12 يومًا من الإقبال... مدينة صور تودّع قريتها الميلادية

اختتمت بلدية صور، بالتعاون مع وجمعية أريس، فعاليات القرية الميلادية التي استمرت 12 يومًا وشكّلت مساحة جامعة للفرح والتلاقي، مستقطبةً أهالي المدينة وزوّارها.



وخلال الاختتام، شددت النائبة على أهمية قيم الميلاد كجسر للانفتاح والتعايش، معتبرةً أن خدمة الإنسان هي جوهر العمل السياسي، وأن صور تشكّل نموذجًا للعيش الواحد على إحياء حلم الموحّد.



وشهدت القرية برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الفنية والترفيهية للأطفال والعائلات، وأسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.



وفي الختام، أثنت بلدية صور على جهود المنظمين والمتطوعين، مؤكدة التزامها الاستمرار في تنظيم فعاليات تعزّز الحياة الثقافية والاجتماعية وتكرّس صور مدينةً للفرح والسلام.

