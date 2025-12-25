الحريري في جولة ميلادية شملت مطارنة صيدا والنائب موسى ودار العناية

جالت رئيسة مؤسسة السيدة بهية أساقفة مهنئة بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، في حضور السيد شفيق الحريري ووفد مشترك من " " و"مؤسسة الحريري" .

وأكدت الحريري أن "الميلاد المجيد يعيد لم شمل العائلة الوطنية "، آملةً أن يكون العام 2026 "عام الإجتماع اللبناني حول الوطن النهائي والدولة الوطنية".

جولة الحريري بدأت من حي مار نقولا في صيدا القديمة بتقديم التهاني لمتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في صالون المطرانية، بحضور كاهن الرعية الأب وجمع من المهنئين.

ثم انتقلت الحريري والوفد الى صالون مطرانية صيدا للموارنة حيث قدموا التهاني الى راعي الأبرشية المطران مارون العمار بحضور النائب الأسقفي المونسنيور مارون كيوان وشخصيات ووفود مهنئة.

واختتمت الجولة بتقديم التهاني الى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران حداد في صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس بحضور الأب جهاد فرنسيس والأب وسام واكيم وحشد من المهنئين.

وبالمناسبة أيضاً، قدمت الحريري يرافقها السيد شفيق الحريري التهاني للنائب الدكتور ميشال موسى وعقيلته السيدة جنين في دارتهما في بلدة مغدوشة، وكانت زارت عشية الميلاد المجيد، دار العناية في الصالحية وقدمت التهاني لمدير الدار الأب مطانيوس حداد بحضور الأب سامي حايك.