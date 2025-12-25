تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

الحريري في جولة ميلادية شملت مطارنة صيدا والنائب موسى ودار العناية

Lebanon 24
25-12-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1459869-639022838566781983.png
Doc-P-1459869-639022838566781983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 جالت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري على أساقفة صيدا مهنئة بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، في حضور السيد شفيق الحريري ووفد مشترك من "تيار المستقبل" و"مؤسسة الحريري" .

وأكدت الحريري أن "الميلاد المجيد يعيد لم شمل العائلة الوطنية اللبنانية"، آملةً  أن يكون العام 2026 "عام الإجتماع اللبناني حول لبنان الوطن النهائي والدولة الوطنية".

جولة الحريري بدأت من حي مار نقولا في صيدا القديمة بتقديم التهاني لمتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في صالون المطرانية، بحضور كاهن الرعية الأب جوزيف خوري وجمع من المهنئين.

ثم انتقلت الحريري والوفد الى صالون مطرانية صيدا للموارنة حيث قدموا التهاني الى راعي الأبرشية المطران مارون العمار بحضور النائب الأسقفي المونسنيور مارون كيوان وشخصيات ووفود مهنئة.

واختتمت الجولة بتقديم التهاني الى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد في صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس بحضور الأب جهاد فرنسيس والأب وسام واكيم وحشد من المهنئين.

وبالمناسبة أيضاً، قدمت الحريري يرافقها السيد شفيق الحريري التهاني للنائب الدكتور ميشال موسى وعقيلته السيدة جنين في دارتهما في بلدة مغدوشة، وكانت زارت عشية الميلاد المجيد، دار العناية في الصالحية وقدمت التهاني لمدير الدار الأب مطانيوس حداد بحضور الأب سامي حايك.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
البزري في جولة ميلادية: أمل بعام خلاص للبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري على

اللبنانية

المستقبل

مرجعيون

في دار

لبنان

جوزيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:33 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2025-12-25
Lebanon24
11:50 | 2025-12-25
Lebanon24
11:46 | 2025-12-25
Lebanon24
11:33 | 2025-12-25
Lebanon24
04:41 | 2025-12-25
Lebanon24
04:36 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24