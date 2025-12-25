تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المطران عبد الله في قداس الميلاد: علينا ان نفهم ان عيدنا هو يسوع المسيح المخلص

Lebanon 24
25-12-2025 | 11:50
احتفل رئيس أساقفة صور وتوابعها للطائفة المارونية المطران شربل عبد الله، بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور، عاونه الاب يعقوب صعب، بحضور حشد من المؤمنين.

وبعد القداس وتلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران عبدالله عظة تناول فيها معاني العيد وولادة السيد المسيح ، وقال: "نحن نخشى أن يسرق منا بشرى الميلاد وفرح ميلاد المخلص، العالم يريدنا ان نعيد الميلاد على صورته وأشكاله ليقول هذا هو العيد، لكن يسوع يقول أنا هو العيد، كما قال مار بطرس حياتي هي المسيح".

اضاف: "علينا ان نفهم ان عيدنا هو يسوع المسيح المخلص، لذلك علينا ان نعرف الرب لانه وحده مخلصنا. اليوم صورتنا تكتمل وتتجلى لان يسوع لبس الجسد، ومن الان وصاعدا علينا باليقظة، فكونوا يقظين، هذه هي دعوة الانجيل، اسهروا وصلوا، لان علينا ان نخاف على مسيحنا من العالم، لان العالم دائما يجذبنا إلى الموت والى لغة الحرب ولغة الخصام والخطيئة، فالعالم يتبرأ منها ومن الخطيئة، هذه هي المشكلة، بينما اليوم الرب يقول لنا علينا الا نشبه العالم، بل علينا ان نشبه ونتشبه بيسوع المسيح لانه هو مخلصنا الذي تجسد من اجل خلاصنا. لنقدس نفوسنا وأجسادنا هكذا نحن نصلي قبل ان نتناول القربان، فاليوم نحن نفرح لان الرب صار منا انساناً ليقدس إنسانيتنا ولذلك نصلي، نحن نؤمن بيسوع المسيح لانه الاله، وعلينا ان نشهد لهذا المسيح الحي، فالرب يقول لنا فنكون شهودا حتى ولو كنا نجهل الكلام، ولكن لم نجهل يسوع المسيح الحي، علينا ان نكون أمناء للمسيح وأمناء لسر المسيح الذي قام من بين الاموات ووهب الحياة لنحيا". 

بعدها، تقبل المطران عبد الله التهاني بالعيد.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24