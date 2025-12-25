تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المطران جوزاف نفاع يدعو إلى جعل ميلاد السلام نهجًا دائمًا في حياة المواطنين

Lebanon 24
25-12-2025 | 12:27
احتفل النائب البطريركي العام على زغرتا- اهدن المطران جوزاف نفاع بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار مارون – العقبة زغرتا.

وألقى المطران نفاع عظة شدّد فيها على المعنى العميق للميلاد، معتبرًا أن رسالة العيد هي رسالة سلام شامل "يُخمد الاضطرابات ويريد أن يغمر قلوب جميع البشر دون استثناء". وأشار إلى أن "أمنيات السلام التي يتبادلها اللبنانيون في هذه الفترة تحمل هذا العام رجاءً  أكبر، في ظل ما وصفه بـ"بوادر سلام تلوح في أفق لبنان".

وتوقف المطران نفاع عند الزيارة الأخيرة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، واصفًا إياها بـ"عرس السلام"، ومذكّرًا بعنوانها: «طوبى لفاعلي السلام، فإنهم أبناء الله يُدعون». وقال: "إن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، مقيمين ومغتربين، قدّموا خلال هذه الزيارة صورة حضارية راقية، أعطت درسًا للعالم في العيش المشترك، وأثبتت أن لبنان يستحق الحياة، لأنه يمتلك شعبًا مميزًا وقادرًا على السلام".

وأضاف: "إن لبنان عاش الميلاد قبل حلوله على الروزنامة"، داعيًا إلى جعل "ميلاد السلام" نهجًا دائمًا في حياة المواطنين، ومؤكدًا أن "ما ينقصهم اليوم هو الإيمان بأنفسهم وبقدرتهم على بناء وطن مختلف، بعد سنوات من الإحباط والهجرة".

وختم المطران نفاع عظته بالدعوة إلى "الوقوف أمام مغارة الميلاد وتجديد الإيمان بالرب يسوع، ربّ السلام الذي وُلد ليمنح العالم السلام"، متمنيًا أن "يبقى لبنان أرض القداسة والقديسين، ورسالة سلام لكل العالم".

