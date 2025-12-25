المطران جوزاف نفاع يدعو إلى جعل ميلاد السلام نهجًا دائمًا في حياة المواطنين

احتفل النائب البطريركي العام على زغرتا- اهدن المطران نفاع بقداس المجيد في مار مارون – العقبة .

وألقى المطران نفاع عظة شدّد فيها على المعنى العميق للميلاد، معتبرًا أن رسالة العيد هي رسالة سلام شامل "يُخمد الاضطرابات ويريد أن يغمر قلوب جميع البشر دون استثناء". وأشار إلى أن "أمنيات السلام التي يتبادلها اللبنانيون في هذه الفترة تحمل هذا العام رجاءً أكبر، في ظل ما وصفه بـ" سلام تلوح في أفق ".

وتوقف المطران نفاع عند الزيارة الأخيرة لقداسة البابا لاوون إلى لبنان، واصفًا إياها بـ"عرس السلام"، ومذكّرًا بعنوانها: «طوبى لفاعلي السلام، فإنهم أبناء الله يُدعون». وقال: "إن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، مقيمين ومغتربين، قدّموا خلال هذه الزيارة صورة حضارية راقية، أعطت درسًا للعالم في العيش المشترك، وأثبتت أن لبنان يستحق الحياة، لأنه يمتلك شعبًا مميزًا وقادرًا على السلام".

وأضاف: "إن لبنان عاش الميلاد قبل حلوله على الروزنامة"، داعيًا إلى جعل "ميلاد السلام" نهجًا دائمًا في حياة المواطنين، ومؤكدًا أن "ما ينقصهم اليوم هو الإيمان بأنفسهم وبقدرتهم على بناء وطن مختلف، من الإحباط والهجرة".

وختم المطران نفاع عظته بالدعوة إلى "الوقوف أمام مغارة الميلاد وتجديد الإيمان بالرب يسوع، ربّ السلام الذي وُلد ليمنح العالم السلام"، متمنيًا أن "يبقى لبنان أرض القداسة والقديسين، ورسالة سلام لكل العالم".