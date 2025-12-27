"سطوح بيروت 2025" شمسٌ من قلوب الناس تضيء سماء العيد في لبنان

افتتحت رئيسة ومؤسسة جمعية "سطوح " داليا داغر، التيليتون ٢٠٢٥ ، تحت شعار: "كونوا شمس العيد"، عند التاسعة والنصف صباحًا، ببث مباشر عبر صفحات البرنامج على وإنستغرام، بدعم من عشرات المواقع والمنصات الإلكترونية، قبل أن ينتقل الحدث لاحقًا إلى النقل التلفزيوني المباشر. وامتد البث لأكثر من 14 ساعة متواصلة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات، في رهان إنساني كبير على قدرة اللبنانيين في الداخل والاغتراب على مدّ يد لعائلات تواجه أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.



وشهد التيليتون حضورًا فنيًا وإعلاميًا واجتماعيًا لافتًا، بمشاركة عدد من الوجوه المعروفة، إلى جانب مساهمات مؤثرة من أهل الفن والإعلام والناشطين في العمل الإنساني. كما عكس صورة الحقيقية من خلال افتتاحية عند الخامسة بوجود شخصيات دينية من مختلف الطوائف، في مشهد عكس رسالة عكس "سطوح بيروت" القائمة على الوحدة، المحبة، والتضامن 17 حالة إنسانية... وقلوب لبنانية واحدة ‎خلال النهار، تم عرض 17 حالة إنسانية من اصل ٢٥ من أقصى إلى أقصى الجنوب. وتراوحت التبرعات بين 4 دولارات وصولًا إلى 20 ألف دولار وما فوق، ما ساهم في جمع ما يقارب 350,000 دولار أميركي، ستُوزّع على الحالات وفق حاجاتها، مع الإشارة إلى أن المبلغ المطلوب يفوق هذا الرقم بكثير هذا و تستمر التبرعات للحالات التي تدعمها الجمعية على www.stouhbeirut.org او عبر الاتصال على الرقم 70 -388389 او عبر وسائل التواصل التابعة لسطوح بيروت.



وتوجهت الجمعية بجزيل الشكر لكل من ساهم، ولو بـ "فلس الأرملة"، ولكل الضيوف الذين حضروا من مختلف المناطق والانتماءات للمشاركة في هذا اليوم الإنساني. مسيرة 14 عامًا من العطاء يُذكر أن جمعية سطوح بيروت تدخل هذا العام موسمها على التوالي، طويلة من الالتزام والعطاء رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.



وأثبتت الجمعية صدقيتها عبر مبادرات إنسانية مستمرة، كان آخرها تجهيز مشروع "Femme du Soleil" لتمكين المرأة، بكلفة بلغت 600 ألف دولار بدعم المتبرعين، إلى جانب نشاطات سنوية لدعم حالات مرضية، تعليمية واجتماعية. وخلال التيليتون، عُرضت شهادات مؤثرة لأطفال تماثلوا للشفاء، وآخرين تابعوا تعليمهم رغم إعاقات وظروف قاسية، بفضل دعم الجمعية. ومن بين هذه القصص: كريستينا عيد ، شادي كالوسيان ، و جيو عرموني نماذج حيّة تؤكد أن الإنسانية، حين تبدأ، لا تتوقف.





