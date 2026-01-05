روبير فرنجية يوقّع "بالفن خود شمالك"

وقّع الإعلامي روبير كتابه الخامس الصادر عن “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية” بعنوان "بالفن خود شمالك"، ويتناول فيه 100 شخصية فنية من في مجالات الغناء والموسيقى والدراما والتمثيل والإخراج، يجمعها المشترك: الجذور الشمالية.

وأقيم حفل التوقيع في مركز الصفدي الثقافي بحضور شخصيات سياسية ودينية ونقابية وثقافية، بينهم ممثل ، والنائب طوني فرنجية، والوزير السابق زياد المكاري، والوزيرة السابقة فيوليت الصفدي، والمطران يوسف سويف، ونقباء وفاعليات.

وتخلل اللقاء كلمات لكل من بياريت القطريب والدكتور سابا زريق الذي وصف الكتاب بأنه “مرجع فني مهم” ودعا إلى جزء ثانٍ لاستكمال التوثيق، كما تحدثت أماني عن مسيرة فرنجية في الإعلام وكتبه الخمسة، وأشارت فيوليت الصفدي إلى تعاون سابق مع المؤلف ورعاية “الصفدي” لتوقيع كتابه السابق.

وشهد الحفل فقرات فنية وتمثيلية قدّمها جو قديح، ومعزوفات للمايسترو بسام بادور بمرافقة داني علوان، وإطلالة غنائية لليال نعمة مع شربل منصور. واستعرض فرنجية مضامين الكتاب شاكراً الدكتور زريق على تحويل المقالات إلى كتاب “دون مقابل”، واعداً بجزء ثانٍ يضم 100 شخصية فنية إضافية.

وفي الختام، توّجت سوسن السيد باسم “مؤسسة السوسن العالمية” فرنجية سفيراً للإعلاميين العرب لعام 2026، كما قُدمت دروع وهدايا رمزية بينها أرزتان لزراعتهما باسم المؤسسة والمؤلف في “غابة الفنون” في محمية .

