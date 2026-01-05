تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

تكريم لعوني الكعكي في غزير

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:49
أقام رئيس تحرير مجلة وقناة “العالمية” فوزي عساكر غداءً لمناسبة الأعياد في مطعم “ملك البحر”–غزير على شرف نقيب الصحافة عوني الكعكي، بحضور فاعليات دينية وإدارية وبلدية ونقابية وإعلامية.

ورحّب عساكر بالحضور، مشيداً بدور الكعكي الإعلامي عبر “الشرق”، معلناً تقديم درع تكريمي على شكل أرزة لبنان مع شهادة تقدير باسم “العالمية”.

بدوره، شكر الكعكي عساكر واعتبر التكريم “بين أهله”، كاشفاً أن والدته من بشعله وأن طفولته كانت في المنطقة. وأكد تمسّكه بالقيم الروحية والإنسانية، داعياً إلى محبة اللبنانيين لبعضهم والابتعاد عن الطمع بالمكاسب.

وتطرق الكعكي إلى التطورات الإقليمية، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل لتحقيق السلام، ومبدياً قناعته بأن المرحلة قد تفتح باباً لقيام دولة فلسطينية. وفي ختام اللقاء، سلّم عساكر درع التكريم وشهادة التقدير للكعكي.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير قبل مفرق غزير - كسروان
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إندلاع حريق داخل مستودع في غزير
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: ضغط سير كثيف جدا على اوتوستراد غزير الضبيه وصولا حتى شارل حلو
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد لجان الأهل في المدارس يدين المخالفات في انتخابات الأنطونية – غزير
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
06:55 | 2026-01-05
Lebanon24
04:30 | 2026-01-05
Lebanon24
03:11 | 2026-01-05
Lebanon24
06:30 | 2026-01-04
Lebanon24
03:37 | 2026-01-03
Lebanon24
04:40 | 2026-01-02
