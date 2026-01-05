تكريم لعوني الكعكي في غزير

أقام رئيس تحرير مجلة وقناة “العالمية” فوزي عساكر غداءً لمناسبة الأعياد في مطعم “ملك البحر”– على شرف نقيب الصحافة ، بحضور فاعليات دينية وإدارية وبلدية ونقابية وإعلامية.



ورحّب عساكر بالحضور، مشيداً بدور الكعكي الإعلامي عبر “الشرق”، معلناً تقديم درع تكريمي على شكل أرزة مع شهادة تقدير باسم “العالمية”.



بدوره، شكر الكعكي عساكر واعتبر التكريم “بين أهله”، كاشفاً أن والدته من بشعله وأن طفولته كانت في المنطقة. وأكد تمسّكه بالقيم الروحية والإنسانية، داعياً إلى محبة اللبنانيين لبعضهم والابتعاد عن الطمع بالمكاسب.



وتطرق الكعكي إلى ، معتبراً أن الرئيس الأميركي يعمل لتحقيق السلام، ومبدياً قناعته بأن المرحلة قد تفتح باباً لقيام دولة فلسطينية. وفي ختام اللقاء، سلّم عساكر درع التكريم وشهادة التقدير للكعكي.

