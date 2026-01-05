تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
أفراح ومناسبات
تكريم لعوني الكعكي في غزير
Lebanon 24
05-01-2026
|
04:49
أقام رئيس تحرير مجلة وقناة “العالمية” فوزي عساكر غداءً لمناسبة الأعياد في مطعم “ملك البحر”–
غزير
على شرف نقيب الصحافة
عوني الكعكي
، بحضور فاعليات دينية وإدارية وبلدية ونقابية وإعلامية.
ورحّب عساكر بالحضور، مشيداً بدور الكعكي الإعلامي عبر “الشرق”، معلناً تقديم درع تكريمي على شكل أرزة
لبنان
مع شهادة تقدير باسم “العالمية”.
بدوره، شكر الكعكي عساكر واعتبر التكريم “بين أهله”، كاشفاً أن والدته من بشعله وأن طفولته كانت في المنطقة. وأكد تمسّكه بالقيم الروحية والإنسانية، داعياً إلى محبة اللبنانيين لبعضهم والابتعاد عن الطمع بالمكاسب.
وتطرق الكعكي إلى
التطورات الإقليمية
، معتبراً أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يعمل لتحقيق السلام، ومبدياً قناعته بأن المرحلة قد تفتح باباً لقيام دولة فلسطينية. وفي ختام اللقاء، سلّم عساكر درع التكريم وشهادة التقدير للكعكي.
