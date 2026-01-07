جامعة الروح القدس – الكسليك تختتم برنامج IdeaLab: ثلاث سنوات من الابتكار وريادة الأعمال نحو لبنان أكثر استدامة

اختتم مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) في جامعة الروح – الكسليك الخامسة والأخيرة من برنامج IdeaLab، من خلال تنظيم "يوم العروض "(Demo Day) في حرم الجامعة، بحضور مسؤولين وشركائها والمرشدين والطلاب، إضافة إلى ممثلين عن شبكة ريادة الأعمال.



ونُفّذ البرنامج على مدى عشرة أسابيع بالتعاون مع "بيريتك"(Berytech) ، وبتمويل مشترك من سفارة مملكة هولندا في . ومنذ إطلاقه في العام 2023، دعم برنامج IdeaLab رواد الأعمال في مراحلهم الأولى، وساهم في التحقق من صحة أفكارهم وتطوير حلول مبتكرة في مجالي التكنولوجيا الزراعية الغذائية والتكنولوجيا النظيفة.



البروفسور عازوري



وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل، أكد مستشاره الأول البروفسور نعمة عزوري، أن هذا الحدث يجسّد الإبداع والإصرار اللذين يحتاج إليهما لبنان اليوم، مشددًا على أن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في رسالة الجامعة. وأشار إلى أن برنامج IdeaLab أتاح، على مدى السنوات الثلاث الماضية، "مساحة فعلية للشباب لاختبار أفكارهم وتحويلها إلى حلول ملموسة"، مجددًا الجامعة بدعم المبتكرين والمساهمة في بناء لبنان أكثر ذكاءً واستدامة.



الدكتورة صليبا



من جهتها، أكدت مديرة مركزACIE، الدكتورة نانسي صليبا، "أن برنامج IdeaLab شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقه، ليتحوّل إلى منصة تمكّن المبتكرين الشباب من صقل أفكارهم، وتحدّي الافتراضات، واعتماد ثقافة التجربة. ولفتت إلى أن كل فوج عكس مستوى عاليًا من الالتزام والتفاني، من خلال العمل الوثيق مع المدربين والخبراء لتطوير حلول مبتكرة، واصفة التجربة بأنها قائمة على التعلّم، والتجربة، والنمو". كما شددت على استمرار التزام المركز بدعم ريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، مثمنة دعم الجهات المانحة وبيريتك والشركاء المنفذين وشركاء المنظومة الريادية في مختلف المناطق .







بدوره، وصف مدير البرامج في بيريتك، إياد معوض، برنامج IdeaLab بأنه "أكثر من مجرد برنامج"، معتبرًا أنه نموذج لشراكة حقيقية تهدف إلى تطوير المنظومة الريادية. وأوضح أن دور بيريتك لا يقتصر على دعم الشركات الناشئة بشكل فردي، بل يشمل تعزيز البيئة الريادية ككل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يؤديه مركز ACIE داخل الجامعة في مرافقة الطلاب ورواد الأعمال الشباب خلال مراحل مفصلية من الإبداع والابتكار.



وخلال "يوم العروض"، قدّمت عشرة مشاريع ناشئة مفاهيم مثبتة ونماذج أولية طُوّرت على امتداد البرنامج، عالجت تحديات مرتبطة بالزراعة المستدامة، والأنظمة الغذائية، والطاقة النظيفة، والمراقبة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يعكس تركيز البرنامج على الابتكار ذي الأثر الاجتماعي والبيئي.



واختُتم الحدث بتوزيع الشهادات على الفرق المشاركة، تلاه لقاء تفاعلي للتواصل وعرض المشاريع الناشئة، ترافق مع فقرة موسيقية قدّمها طلاب من كلية الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة.



ومع اختتام الفوج الخامس، يُسدل الستار رسميًا على برنامجIdeaLab ، مُعلنًا ختام مبادرة امتدت ثلاث سنوات، وأسهمت في دعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ التعاون بين القطاع الأكاديمي ومنظومة ريادة الأعمال في لبنان.

