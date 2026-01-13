كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك تنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي 2026

أعلنت جامعة الروح – الكسليك عن حصول كلية إدارة الأعمال فيها على اعتراف عالمي مرموق، بعد تصنيفها ضمن أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم ونيلها أربع نخلات (Palmes of Excellence) خلال مؤتمر (Eduniversal World Convention 2026) في .



علامة تميّز عالمية



يضع هذا الإنجاز كلية إدارة الأعمال ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي.



تُعد Eduniversalوكالة تصنيف وتقييم عالمية متخصصة في التعليم العالي، تعمل على تحديد والترويج لأفضل 1000 كلية إدارة أعمال في 154 دولة ضمن 9 مناطق جغرافية. ويعتمد نظام نخلات التميّز على منهجية دقيقة تشمل مراجعة لجنة علمية دولية وتصويت كليات إدارة الأعمال حول العالم.



بالتميّز والابتكار



وتعليقًا على هذا الإنجاز، أكدت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة، الدكتورة دانيال فريحة، "أن التركيز الاستراتيجي على الشراكات الدولية، والاعتمادات الأكاديمية، والتعليم التطبيقي، أسهم في ترسيخ مكانة الكلية كقوة رائدة في والعالم". وأضافت: "نعتز بهذا التقدير العالمي، ونواصل التزامنا إعداد قادة أعمال القادرين على إحداث أثر إيجابي في العالم. ويجسّد هذا الإنجاز التفاني المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في تقديم تعليم إداري عالي الجودة ومنافس على المستوى العالمي".

Advertisement