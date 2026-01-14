تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ندوة لـ"اليونيفيل" وكلية العلوم في صور عن فنّ الفسيفساء

Lebanon 24
14-01-2026 | 09:27
نظمت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل والجامعة اللبنانية كلية العلوم في صور، ندوة ثقافية حول فن "الفسيفساء "، مقاربة بين الفن القديم والحديث جسر ثقافي على البحر الأبيض المتوسط بين مدينة صور ومدينة سبيلينبيرغ في إيطاليا، حضرها قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي، رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق ونائبه عادل سعد، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، مدير الآثار في الجنوب الدكتور علي بدوي، مدير فرع كلية العلوم في صور البروفسور فراس حجازي، مدير الجامعة الإسلامية في صور الدكتور غسان جابر، والبروفيسور حسن بدوي والبروفيسور يوسف غزاوي وممثلون عن الجيش اللبناني وضباط إيطاليون وفاعليات محلية وطلاب الكلية.

كولوسي 
بداية النشيدان اللبناني والإيطالي، فكلمة قائد القطاع الغربي لليونيفيل أكد فيها "أهمية اللقاء والتبادل الثقافي بين صور وإيطاليا والذي يعكس ثمرة التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني والسلطات المحلية في الجنوب".
وشكر رئيس الجامعة اللبنانية وطلابها وبلدية صور على اقامة هذا النشاط الثقافي، معتبرا "اللقاء مدا لجسور الثقافة بين لبنان وإيطاليا".

دبوق 
بدوره، شدد رئيس اتحاد بلديات صور على "أهمية هذا النشاط الثقافي في صور التي مرت عبر التاريخ بمحطة تاريخية للفن الثقافي والهندسي الإيطالي منذ ألفي سنة"، مؤكدا "العلاقة الوطيدة بين الشعبين اللبناني والإيطالي، وما يجمعهما من حضارة وثقافات متعددة في حوض البحر المتوسط، وخاصة إيطاليا"، شاكرا كولوسي على اهتمامه ودوره في هذا المجال.

حجازي 
من جهته، قال مدير فرع كلية العلوم في صور: "نلتقي اليوم في مدينة صور ذات العمق الحضاري العريق في عمل مشترك يجمع الجامعة اللبنانية والبعثة الإيطالية في لبنان وجامعة سبيلينبيرغ في إيطاليا، لتناول فن الموزاييك بوصفه احد أبرز الشواهد على الحضارة المتوسطية التي تميز تاريخها بأنه ليس مجرد موقع اثري بل شمل فضاء حيا للمعرفة والتفاعل الثقافي انتقلت منه الخبرات والمهارات إلى محيطها الإقليمي والمتوسطي ولا تزال آثارها وأرضها وإنسانها شاهدة على هذا الإرث المتواصل ".

مداخلات 
وتخلل الندوة مداخلات لمدراء وأساتذة جامعة سيبلينبيرغ في إيطاليا وأساتذة الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع الاول وطلابها عبر الانترنت، حول فن الفسيفساء والتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الجامعية في لبنان وإيطاليا .
الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

الجيش اللبناني

رئيس اتحاد

الإيطالية

نائب رئيس

اللبنانية

الانترنت

