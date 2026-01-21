تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جامعة الحكمة شريك في مشروع Retour الإقليمي لدعم شركات سياحية قادرة على الصمود

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:59
جامعة الحكمة شريك في مشروع Retour الإقليمي لدعم شركات سياحية قادرة على الصمود
جامعة الحكمة شريك في مشروع Retour الإقليمي لدعم شركات سياحية قادرة على الصمود photos 0
إنضمت جامعة الحكمة إلى مشروع ReTour الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم شركات سياحية صغيرة ومتوسطة الحجم قادرة على الصمود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار برنامج Interreg NEXT MED، تحت قيادة كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في الجامعة التقنية الوطنية في أثينا (NTUA)، بميزانية إجمالية قدرها 1,831,800 يورو ومساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي قدرها 1,630,302 يورو (89%).

وتولي الجامعة اهتماما خاصا بهذا المشروع لما يقدمه من قيمة مضافة على مستوى تشجيع الطلاب على الاستثمار في قطاع السياحة الحيوي لاقتصاد لبنان من خلال  ريادة الأعمال عبر برامج كل من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية السياحة وإدارة الفنادق.

ما هو مشروع ReTour؟

يهدف مشروع ReTour إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتصبح قادرة على الصمود في وجه الأزمات والتقلبات الموسمية وتغير المناخ والتطورات الجيوسياسية، وذلك من خلال تنمية المهارات ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والتعاون عبر الحدود.

يكمن جوهر مشروع ReTour في الهدف المحدد المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع النتيجة المتوقعة المتمثلة في حصول المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة على إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الـBlockchain ، بالإضافة إلى استراتيجيات المرونة والابتكارات المتطورة.

يهدف مشروع ReTour إلى تحويل النهج التفاعلي الحالي لإدارة الأزمات إلى إطار عمل استباقي ومرن يضمن بقاء البحر الأبيض المتوسط وجهة سياحية رائدة في العقود القادمة.

وضع خطة العمل في الإجتماع الإفتتاحي

عُقد الإجتماع الافتتاحي لمشروع Retour في أثينا، يومي 7 و8 كانون الثاني 2026، في مقر الجامعة التقنية الوطنية في أثينا. وشاركت جامعة الحكمة ممثلة بمدير مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) التابع لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الدكتور آلن الأوسطه والأستاذة في كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في الحكمة والباحثة في مجال السياحة الدكتورة ليلي سعد. وقد أتيحت الفرصة لجميع شركاء المشروع للقاء شخصيًا، وتبادل الآراء حول الأهداف الرئيسية والتحديات التي ستواجه المشروع، ووضع خطة عمل للفترة التشغيلية الأولية.
البحر الأبيض المتوسط

الذكاء الاصطناعي

الاتحاد الأوروبي

في الجامعة

الأوروبي

القادمة

الرئيسي

أوروبي

