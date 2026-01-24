تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

احتفال في منزل السفيرة البولندية في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة الثقافية في البطريركية الكاثوليكية

Lebanon 24
24-01-2026 | 08:48
A-
A+
احتفال في منزل السفيرة البولندية في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة الثقافية في البطريركية الكاثوليكية
احتفال في منزل السفيرة البولندية في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة الثقافية في البطريركية الكاثوليكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أقيم احتفال في منزل السفيرة البولندية في لبنان الدكتورة ألكسندرا بوكوفسكا-مكابيه، في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك الثقافية، بحضور سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، سفيرة فنلندا آن مسكانن، سفيرة مملكة النرويج هيلدي هارالدستاد، إضافة إلى منسقة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان مسيري.



وشاركت في الاحتفال نخبة من النساء الفاعلات في المجتمع، من إعلاميات، محاميات، سيدات أعمال، ناشطات اجتماعيات، ونساء ناشطات في العمل السياسي، وشكّل اللقاء فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين الحاضرات.



وتضمّن البرنامج كلمة للسفيرة البولندية ركّزت فيها على "النساء الرائدات في بولندا وأهمية دور المرأة في كافة القطاعات والمجالات".



وألقت منسقة لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك سينتيا غريب، كلمة أكدت فيها "الدور الحيوي للمرأة في المجتمع اللبناني وأهمية النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها اللجنة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين النساء"، مشددة على "دور الثقافة والموسيقى في صون الصحة النفسية والذهنية للمرأة ودعم نموها الفردي والاجتماعي. وتحدثت عن "الدور المهم الذي تستطيع المرأة لعبه داخل الكنيسة وأثره في تعزيز الحضور النسائي والمشاركة الفاعلة في الحياة الكنسية والاجتماعية".



وأكدت "الدعم الكبير والمستمر الذي يقدّمه البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، للمرأة في جميع المجالات"، معتبرة أن "دعمه يمثل ركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع المسيحي والإنساني على حد سواء".



وقدمت عضو المكتب الإداري في اللجنة أليس عسال بالتعاون مع مسؤولة مواقع التواصل الاجتماعي ليوني لوندس عرضًا تقديميًا عن تاريخ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.



واختُتم الاحتفال بعرض موسيقي يعكس الثقافة الموسيقية البولندية، بما يعزز البعد الثقافي والفني للفعالية ويُسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين لبنان وبولندا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة الثقافية تبحث مع السفيرة بري جهود إنهاء الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أبلغ الموفد لودريان أن لبنان يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الخارجية البولندية: على جميع البولنديين مغادرة إيران فورا وعدم السفر إليها
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأمم المتحدة

الكاثوليك

بطريركية

السويد

المسيح

بولندا

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2026-01-24
Lebanon24
08:30 | 2026-01-22
Lebanon24
09:59 | 2026-01-21
Lebanon24
04:58 | 2026-01-21
Lebanon24
03:59 | 2026-01-21
Lebanon24
02:39 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24