احتفال في منزل السفيرة البولندية في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة الثقافية في البطريركية الكاثوليكية

أقيم احتفال في منزل السفيرة البولندية في الدكتورة ألكسندرا بوكوفسكا-مكابيه، في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة في الروم الملكيين الثقافية، بحضور سفيرة جيسيكا سفاردستروم، سفيرة فنلندا آن مسكانن، سفيرة مملكة النرويج هيلدي هارالدستاد، إضافة إلى منسقة هيئة للمرأة في لبنان جيلان مسيري.







وشاركت في الاحتفال نخبة من النساء الفاعلات في المجتمع، من إعلاميات، محاميات، سيدات أعمال، ناشطات اجتماعيات، ونساء ناشطات في العمل السياسي، وشكّل اللقاء فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين الحاضرات.







وتضمّن البرنامج كلمة للسفيرة البولندية ركّزت فيها على "النساء الرائدات في وأهمية دور المرأة في كافة القطاعات والمجالات".







وألقت منسقة لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك سينتيا غريب، كلمة أكدت فيها "الدور الحيوي للمرأة في المجتمع اللبناني وأهمية النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها اللجنة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين النساء"، مشددة على "دور الثقافة والموسيقى في صون الصحة النفسية والذهنية للمرأة ودعم نموها الفردي والاجتماعي. وتحدثت عن "الدور المهم الذي تستطيع المرأة لعبه داخل الكنيسة وأثره في تعزيز الحضور النسائي والمشاركة الفاعلة في الحياة الكنسية والاجتماعية".







وأكدت "الدعم الكبير والمستمر الذي يقدّمه البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، للمرأة في جميع المجالات"، معتبرة أن "دعمه يمثل ركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع المسيحي والإنساني على حد سواء".







وقدمت عضو المكتب الإداري في اللجنة أليس عسال بالتعاون مع مسؤولة ليوني لوندس عرضًا تقديميًا عن تاريخ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.







واختُتم الاحتفال بعرض موسيقي يعكس الثقافة الموسيقية البولندية، بما يعزز البعد الثقافي والفني للفعالية ويُسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين لبنان وبولندا.

