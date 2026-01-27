تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية

Lebanon 24
27-01-2026 | 07:18
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية photos 0
وقّع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية (LGU)، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير المهارات العلمية والعملية لعناصر الدفاع المدني، بما يسهم في دعم رسالتهم في خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.



وقد مثّل الجامعة اللبنانية الألمانية خلال مراسم التوقيع كلٌّ من رئيس الجامعة البروفسور سمير مطر، ونائب رئيس الجامعة الدكتورة ماريان عضيمي، ومدير قسم العلاج الفيزيائي الدكتور شارل خليفة، ورئيسة قسم الفنون الأدائية والسمعية-البصرية في الجامعة الدكتورة فيرونيك أبو غزاله، ومدير مكتب القبول الأستاذ زياد بويري، إضافةً إلى مسؤولة العلاقات بين المديرية العامة للدفاع المدني والجامعات المتطوّعة الاختيارية تشلسي سعد.



واشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان الى ان " البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال إتاحة الفرصة لعناصر الدفاع المدني للاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج الأكاديمية في مختلف الاختصاصات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بالسلامة العامة، وإطلاق مبادرات بحثية وتوعوية تسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز القدرات التشغيلية.



واضاف البيان:"يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني الرامية إلى دعم الإمكانات البشرية وتطوير الكفاءات، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".
