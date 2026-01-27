تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أفراح ومناسبات
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المدينة واتحاد بلديات الدريب الأوسط
Lebanon 24
27-01-2026
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
جامعة المدينة
ممثلة بالدكتور
وليد داغر
واتحاد بلديات الدريب الأوسط ممثلا برئيسه الشيخ
علاء عبد الواحد
اتفاق تعاون، بحضور
عمداء
الكليات وأعضاء
اتحاد البلديات
. وقد اتفق الطرفان على "تعزيز أطر التعاون المشترك والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في النهوض بالمجتمع المحلي".
وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح جامعية للطلاب، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنمائية واستشارية تطبيقية في مجالات التنمية المستدامة، كما تشمل تنظيم أنشطة طلابية وزيارات ودورات تدريبية ضمن نطاق الاتحاد، إلى جانب إقامة نشاطات ثقافية وبيئية وصحية مشتركة.
وعقب التوقيع، جال الوفد في حرم الجامعة، مطلعا على مرافقها وبرامجها الأكاديمية، ثم أقيم حفل غداء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ومعهد يونس امره
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ومعهد يونس امره
27/01/2026 20:40:47
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا
27/01/2026 20:40:47
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
27/01/2026 20:40:47
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاصد في صيدا وجامعة رفيق الحريري توقعان بروتوكول تعاون
Lebanon 24
المقاصد في صيدا وجامعة رفيق الحريري توقعان بروتوكول تعاون
27/01/2026 20:40:47
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء عبد الواحد
اتحاد البلديات
المجتمع المحلي
جامعة المدينة
عبد الواحد
وليد داغر
أكاديمية
ون بين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من "هارفارد" ومركز "إم دي أندرسون للسرطان".. الجامعة الأميركية ـ بيروت تستقطب اثنين من أهم الأطباء المُعترف بهم دوليًا
Lebanon 24
من "هارفارد" ومركز "إم دي أندرسون للسرطان".. الجامعة الأميركية ـ بيروت تستقطب اثنين من أهم الأطباء المُعترف بهم دوليًا
11:30 | 2026-01-27
27/01/2026 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اللبنانية الدولية وصندوق الزكاة.. مراد: الإنسان هو الاستثمار الأسمى
Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اللبنانية الدولية وصندوق الزكاة.. مراد: الإنسان هو الاستثمار الأسمى
10:30 | 2026-01-27
27/01/2026 10:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مسكونيّ لرعايا الحدت للصّلاة "من أجل الوحدة"
Lebanon 24
لقاء مسكونيّ لرعايا الحدت للصّلاة "من أجل الوحدة"
08:51 | 2026-01-27
27/01/2026 08:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية
Lebanon 24
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية
07:18 | 2026-01-27
27/01/2026 07:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن استكمال أعمال بناء بيت الفتاة في كفرفو - زغرتا
Lebanon 24
سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن استكمال أعمال بناء بيت الفتاة في كفرفو - زغرتا
02:32 | 2026-01-25
25/01/2026 02:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
13:53 | 2026-01-26
26/01/2026 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
14:00 | 2026-01-26
26/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
11:30 | 2026-01-27
من "هارفارد" ومركز "إم دي أندرسون للسرطان".. الجامعة الأميركية ـ بيروت تستقطب اثنين من أهم الأطباء المُعترف بهم دوليًا
10:30 | 2026-01-27
توقيع بروتوكول تعاون بين اللبنانية الدولية وصندوق الزكاة.. مراد: الإنسان هو الاستثمار الأسمى
08:51 | 2026-01-27
لقاء مسكونيّ لرعايا الحدت للصّلاة "من أجل الوحدة"
07:18 | 2026-01-27
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية
02:32 | 2026-01-25
سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن استكمال أعمال بناء بيت الفتاة في كفرفو - زغرتا
08:48 | 2026-01-24
احتفال في منزل السفيرة البولندية في إطار نشاطات لجنة شؤون المرأة الثقافية في البطريركية الكاثوليكية
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 20:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24