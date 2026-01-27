تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
أفراح ومناسبات

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المدينة واتحاد بلديات الدريب الأوسط

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:58
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المدينة واتحاد بلديات الدريب الأوسط
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المدينة واتحاد بلديات الدريب الأوسط photos 0
وقعت جامعة المدينة ممثلة بالدكتور وليد داغر واتحاد بلديات الدريب الأوسط ممثلا برئيسه الشيخ علاء عبد الواحد اتفاق تعاون، بحضور عمداء الكليات وأعضاء اتحاد البلديات. وقد اتفق الطرفان على "تعزيز أطر التعاون المشترك والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في النهوض بالمجتمع المحلي".



وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح جامعية للطلاب، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنمائية واستشارية تطبيقية في مجالات التنمية المستدامة، كما تشمل تنظيم أنشطة طلابية وزيارات ودورات تدريبية ضمن نطاق الاتحاد، إلى جانب إقامة نشاطات ثقافية وبيئية وصحية مشتركة.



وعقب التوقيع، جال الوفد في حرم الجامعة، مطلعا على مرافقها وبرامجها الأكاديمية، ثم أقيم حفل غداء.

علاء عبد الواحد

اتحاد البلديات

المجتمع المحلي

جامعة المدينة

عبد الواحد

وليد داغر

أكاديمية

ون بين

الأكثر قراءة Lebanon 24

