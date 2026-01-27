توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المدينة واتحاد بلديات الدريب الأوسط

وقعت ممثلة بالدكتور واتحاد بلديات الدريب الأوسط ممثلا برئيسه الشيخ اتفاق تعاون، بحضور الكليات وأعضاء . وقد اتفق الطرفان على "تعزيز أطر التعاون المشترك والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في النهوض بالمجتمع المحلي".







وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح جامعية للطلاب، وإعداد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنمائية واستشارية تطبيقية في مجالات التنمية المستدامة، كما تشمل تنظيم أنشطة طلابية وزيارات ودورات تدريبية ضمن نطاق الاتحاد، إلى جانب إقامة نشاطات ثقافية وبيئية وصحية مشتركة.







وعقب التوقيع، جال الوفد في حرم الجامعة، مطلعا على مرافقها وبرامجها الأكاديمية، ثم أقيم حفل غداء.





