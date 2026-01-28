كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة

شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في نشاط توعوي نظمته اليونيسكو بالتعاون مع (AUB) بمناسبة للتعليم 2026، تحت عنوان:

The Power of Youth in Co-Creating Education

تضمن النشاط، الذي رعته نعمت عون، ورشة عمل فنية حول مفهوم المواطنة بمشاركة خمسة عشر ، فيما مثلت الطالبتان بتول عاشور وفيرا جحا كلية الفنون – الفرع الاول في .

وشاركت الطالبتان – من قسم الفنون التشكيلية – بلوحتين فنيّتين جسدتا قيم المواطنة والانتماء للبنان بلغة فنية معاصرة.

وتؤكد هذه المشاركة الجامعة وكلية الفنون الجميلة والعمارة بالدور الوطني في تعزيز قيم المواطنة والانتماء عبر الفنون على أنواعها، ودعم الطاقات الشبابية في التعبير الإبداعي والمشاركة المجتمعية.