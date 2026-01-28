تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
أفراح ومناسبات

كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة

Lebanon 24
28-01-2026 | 05:46
كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة
كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة photos 0
شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية في نشاط توعوي نظمته اليونيسكو بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) بمناسبة اليوم العالمي للتعليم 2026، تحت عنوان:
The Power of Youth in Co-Creating Education
تضمن النشاط، الذي رعته السيدة الأولى نعمت عون، ورشة عمل فنية حول مفهوم المواطنة بمشاركة خمسة عشر مؤسسة تعليمية، فيما مثلت الطالبتان بتول عاشور وفيرا جحا كلية الفنون – الفرع الاول في الجامعة اللبنانية.
وشاركت الطالبتان – من قسم الفنون التشكيلية – بلوحتين فنيّتين جسدتا قيم المواطنة والانتماء للبنان بلغة فنية معاصرة.
وتؤكد هذه المشاركة التزام الجامعة اللبنانية وكلية الفنون الجميلة والعمارة بالدور الوطني في تعزيز قيم المواطنة والانتماء عبر الفنون على أنواعها، ودعم الطاقات الشبابية في التعبير الإبداعي والمشاركة المجتمعية.
