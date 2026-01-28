تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية "بيروت ماراتون"

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:45
A-
A+
مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية بيروت ماراتون
مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية بيروت ماراتون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقعت  جمعية "بيروت ماراتون"  مذكرة تفاهم رياضية جديدة  مع جامعة البلمند، في مجمّع الحرم الجامعي لجامعة البلمند في الكورة.



وحضر رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس ورّاق ونائباه الرئيس سليم كنعان ورامي عبود والمستشار التنفيذي الأول للرئيس لشؤون الإستدامة الإستراتيجية والتنمية العالمية فادي قمير ومدير الرياضة غالب حليمة.



كما حضرت عن جمعية "بيروت ماراتون" رئيستها مي الخليل ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري والمنسقة مايا جارودي .



إستهل اللقاء بالترحيب من الدكتور ورّاق مشيدا بجمعية "بيروت ماراتون" على "الدور الناشط والهادف الذي تقوم به على كامل مساحة الوطن في المجال الرياضي".



وأكد على "أهمية هذه الأهداف والتي تلتقي مع تطلعات الجامعة، خصوصا ما يتعلّق بتنمية القدرات البدنية والنفسية والصحية للطلاب والطالبات، إلى جانب القدرات الفكرية والتعليمية. ونحن نلتقي اليوم مع رئيسة الجمعية مي الخليل وفريق العمل للبحث في آليات العمل الواجب تحديثها في مذكرة التفاهم الموجودة بين الجانبين منذ عدة سنوات".



 



وردّت الخليل شاكرة ومقدرة للرئيس ورّاق "ثقته وتقديره لبيروت ماراتون، ولإدارة جامعة البلمند إهتماهها بالرياضة، وما تمثلّه من قيم ومبادئ". وقالت ان مذكرة التفاهم "تهدف في جوهرها ليكون لدينا جيل من الرياضيين والرياضيات بإمكانهم تحقيق الإنتصارات في الميادين الرياضية وإعتلاء منصات التتويج".



وختمت بالدعوة الى المشاركة في سباق نصف الماراتون الذي تنظمه الجمعية يوم الأحد 8 شباط 2026 بين بلدة سلعاتا البترونية ومدينة جبيل.



ثم عرضت الخوري لمضمون المذكرة وعناوينها الرئيسية وهي :



_ التشجيع على مزاولة رياضة الركض والمشاركة في السباقات.



_ الإنخراط في البرامج التدريبية لتعزيز القدرات البدنية في المنافسة.



_ المشاركة في المهام التطوعية من قبل الطلاب والطالبات.



_ تنظيم ورش عمل مشتركة ومتبادلة حول كيفية تنظيم الأحداث الرياضية.



_ تسمية سفراء من الطلاب والطالبات للترويج لرياضة الركض.



وختاماً وقّع الدكتور ورّاق والخليل على مذكرة التفاهم وأخذت الصور التذكارية وعرض فيلم وثائقي عن نشاطات الجمعية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وجمعية "بيروت ماراتون"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند و"مايكروسوفت"
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة البلمند ومايكروسوفت توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعليم الذكاء الإصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم تجمع تيلي لوميار ـ نورسات وكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

خليل على

الرئيسي

الخليل

الرياض

بيروت

رياضي

كنعان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-01-28
Lebanon24
11:30 | 2026-01-27
Lebanon24
10:30 | 2026-01-27
Lebanon24
09:58 | 2026-01-27
Lebanon24
08:51 | 2026-01-27
Lebanon24
07:18 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24