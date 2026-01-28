مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية "بيروت ماراتون"

وقعت جمعية " ماراتون" مذكرة تفاهم رياضية جديدة مع جامعة البلمند، في مجمّع الجامعي لجامعة البلمند في الكورة.







وحضر رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس ورّاق ونائباه الرئيس سليم ورامي عبود والمستشار التنفيذي الأول للرئيس لشؤون الإستدامة الإستراتيجية والتنمية العالمية فادي قمير ومدير الرياضة غالب حليمة.







كما حضرت عن جمعية "بيروت ماراتون" رئيستها مي ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري والمنسقة مايا جارودي .







إستهل اللقاء بالترحيب من الدكتور ورّاق مشيدا بجمعية "بيروت ماراتون" على "الدور الناشط والهادف الذي تقوم به على كامل مساحة الوطن في المجال الرياضي".







وأكد على "أهمية هذه الأهداف والتي تلتقي مع تطلعات الجامعة، خصوصا ما يتعلّق بتنمية القدرات البدنية والنفسية والصحية للطلاب والطالبات، إلى جانب القدرات الفكرية والتعليمية. ونحن نلتقي اليوم مع رئيسة الجمعية مي الخليل وفريق العمل للبحث في آليات العمل الواجب تحديثها في مذكرة التفاهم الموجودة بين الجانبين منذ عدة سنوات".















وردّت الخليل شاكرة ومقدرة للرئيس ورّاق "ثقته وتقديره لبيروت ماراتون، ولإدارة جامعة البلمند إهتماهها بالرياضة، وما تمثلّه من قيم ومبادئ". وقالت ان مذكرة التفاهم "تهدف في جوهرها ليكون لدينا جيل من الرياضيين والرياضيات بإمكانهم تحقيق الإنتصارات في الميادين الرياضية وإعتلاء منصات التتويج".







وختمت بالدعوة الى المشاركة في سباق نصف الماراتون الذي تنظمه الجمعية 8 شباط 2026 بين بلدة سلعاتا البترونية ومدينة .







ثم عرضت الخوري لمضمون المذكرة وعناوينها الرئيسية وهي :







_ التشجيع على مزاولة رياضة الركض والمشاركة في السباقات.







_ الإنخراط في البرامج التدريبية لتعزيز القدرات البدنية في المنافسة.







_ المشاركة في المهام التطوعية من قبل الطلاب والطالبات.







_ تنظيم ورش عمل مشتركة ومتبادلة حول كيفية تنظيم الأحداث الرياضية.







_ تسمية سفراء من الطلاب والطالبات للترويج لرياضة الركض.







وختاماً وقّع الدكتور ورّاق والخليل على مذكرة التفاهم وأخذت الصور التذكارية وعرض فيلم وثائقي عن نشاطات الجمعية.



Advertisement