كاريتاس لبنان تدشّن مركزها الجديد في القبيّات

احتفل إقليم كاريتاس عكّار في رابطة كاريتاس بتدشين المركز الجديد للإقليم في بلدة القبيّات، إلى جانب كنيسة الحبل بلا دنس، في مناسبة روحية وإنسانية جامعة، أُقيم خلالها قدّاس إلهي في كنيسة الحبل بلا دنس.

ترأّس القدّاس رئيس أساقفة أبرشية المارونية المطران يوسف سويف، وشارك فيه راعي أبرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، الرئيس الجديد الذي سيتسلّم الأمانة رسميًا يوم الاثنين الأب سمير غاوي، إلى جانب النائب الأسقفي العام في عكّار الأباتي إلياس جرجس، ولفيف من الكهنة.

وحضر القدّاس النائب جيمي جبور، الدكتور وسام منصور، نقيب محامي مروان ضاهر، بلديات الدريب الأعلى ميشال عبدو، رئيس اتحاد بلديات الجومة عدنان ملحم، رئيس مكتب عكّار في " " منذر المرعبي، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات والفاعليات الاجتماعية والدينية، والراهبات، والمسؤولين الإداريين في كاريتاس، ورئيس اقليم كاريتاس ميشال نصور وحشد من المتطوّعين والمهتمين.

وفي عظته، نوّه المطران سويف بدور كاريتاس، معتبرًا إيّاها الذراع الاجتماعية للكنيسة، والشاهدة ليسوع المسيح المعلّم والكاهن والخادم، مؤكّدًا أنّ "كاريتاس ليست مجرّد جمعية إنسانية، بل رسالة كنسيّة عميقة تنبع من الإيمان بالله وكلمته التي هي نور ورجاء".

وأضاف: "أنّ كاريتاس، إلى جانب خدماتها الإنسانية، تجسّد ثقافة الخدمة والشفافية والوضوح، وهي رسالة يجب أن تنعكس في حياتنا اليومية وسلوكنا الإنساني".

وفي الختام، شكر المطرانان سويف وضاهر، الأب عبود على خدمته خلال السنوات الماضية، مهنّئين الرئيس الجديد الأب سمير غاوي، ومجلس إدارة كاريتاس لبنان، ومشيدين بدور كاريتاس في عكّار، وموجّهين الشكر إلى رعيّة مار تيموثاوس ورعيّة الحبل بلا دنس.

بدوره، ألقى المطران إدوار ضاهر كلمة نوّه فيها بالخدمة المميّزة التي قدّمها الأب ميشال عبود لكاريتاس لبنان، متمنيًا للرئيس الجديد التوفيق في مهامه، ومثنيًا على الدور الريادي الذي تؤدّيه كاريتاس في خدمة الإنسان أينما كان، من دون تمييز.

ثم كانت كلمة لرئيس إقليم كاريتاس عكّار ميشال نصّور، شكر فيها جميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع، معتبرًا أنّ تدشين المركز الجديد يشكّل محطة مفصلية في مسيرة كاريتاس عكّار، ويعزّز حضورها في خدمة الإنسان، ولا سيّما الفئات الأكثر حاجة.

وأكد أنّ "المركز الجديد هو ثمرة تعاون وثقة متبادلة بين رابطة كاريتاس لبنان، والكنيسة، والمتطوّعين، وأبناء المنطقة"، مشددًا على " الإقليم متابعة الرسالة الإنسانية والاجتماعية بروح المحبة والشفافية، وبعيدًا عن أي اعتبارات أخرى".

وبعد انتهاء القدّاس، جرى قصّ الشريط التقليدي إيذانًا بافتتاح المركز الجديد، حيث قام المطرانان سويف وضاهر بمباركة المركز، متمنّين له أن "يكون مساحة خدمة ورجاء لكل محتاج".

وفي الختام، أُقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين، في أجواء من الألفة والتلاقي، عكست روح المحبّة والتعاون التي تحملها رسالة كاريتاس.