شراكة بنّاءة بين "BOB Finance" وجامعة الروح القدس لتفعيل الحياة الجامعية

وقّعت شركة BOB Finance شراكة جديدة مع – الكسليك (USEK)، بهدف دعم الحياة الطالبية وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية متنوّعة على مدار العام الأكاديمي.







وتأتي هذه الخطوة وفق بيان للجامعة" في إطار BOB Finance بدعم القطاع التعليمي، وحرصها على مساعدة الطلاب في تحقيق التوازن بين التميّز الأكاديمي والنشاط الاجتماعي.







وبموجب الاتفاق، ستدعم الشركة الفعاليات والبطولات التي تنظمها الجامعة طوال العام، بما يشجّع الشباب على المشاركة في مختلف الأنشطة، ويعزّز التواصل وحسّ الإنتماء، ويجعل التجربة الطلابية أكثر تفاعلًا داخل الجامعي وخارجه".







وتؤكد BOB Finance استمرارها في إطلاق المبادرات التي تخدم المجتمع الجامعي، إيمانًا منها بأهمية توفير الفرص المناسبة لشباب وشابات .



