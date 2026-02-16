تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شراكة بنّاءة بين "BOB Finance" وجامعة الروح القدس لتفعيل الحياة الجامعية

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:30
A-
A+
شراكة بنّاءة بين BOB Finance وجامعة الروح القدس لتفعيل الحياة الجامعية
وقّعت شركة BOB Finance شراكة جديدة مع جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، بهدف دعم الحياة الطالبية وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية متنوّعة على مدار العام الأكاديمي.



وتأتي هذه الخطوة وفق بيان للجامعة" في إطار التزام BOB Finance بدعم القطاع التعليمي، وحرصها على مساعدة الطلاب في تحقيق التوازن بين التميّز الأكاديمي والنشاط الاجتماعي.



وبموجب الاتفاق، ستدعم الشركة الفعاليات والبطولات التي تنظمها الجامعة طوال العام، بما يشجّع الشباب على المشاركة في مختلف الأنشطة، ويعزّز التواصل وحسّ الإنتماء، ويجعل التجربة الطلابية أكثر تفاعلًا داخل الحرم الجامعي وخارجه".



وتؤكد BOB Finance استمرارها في إطلاق المبادرات التي تخدم المجتمع الجامعي، إيمانًا منها بأهمية توفير الفرص المناسبة لشباب وشابات المستقبل.
جامعة الروح القدس

المستقبل

التزام

رياضي

الحرم

بيت أ

جامع

