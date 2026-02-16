تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:51
A-
A+
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتضنت الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، حدثا  موسيقياً استثنائياً جمع بين المهارة الأكاديمية والذاكرة الفنية اللبنانية

الحفل الذي حمل عنوان "إشراقات النغم"، دعت إليه رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وقدمته الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية وكورال المدرسة الأهلية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في تحية موسيقية لاستذكار إرث الأسطورة الراحلة صباح.

افتتحت الحفل المستشارة الإعلامية في الكونسرفتوار ماجدة داغر، وألقت كلمة باسم رئيسة المعهد، الدكتورة هبة القواس، جرى فيها تسليط الضوء على أهمية الحفلات التكريمية والاستعادية لكبار الموسيقى والغناء في لبنان، وعلى ضرورة الحفاظ على الإرث الموسيقي الغني الذي يمثلونه. وأشارت داغر إلى حفلات مماثلة سبق وقام بها المعهد كتحية لعباقرة الموسيقى في  لبنان. وقالت إن هذا النوع من الحفلات مدرج على برنامج المعهد وسيقدم في لقاءات لاحقة. ورحبت بكورال المدرسة الأهلية الذي يحل ضيفاً على الحفلة.

ثم كانت كلمة لمديرة المدرسة الأهلية السيدة رضا عياش شكرت فيها رئيسة المعهد الدكتورة القواس لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة لطلاب الكورال ليؤدوا إلى جانب الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية. وعرضت عياش لمسيرة الكورال العريقة ودور المدرسة الأهلية في تكريسها منصة تربوية فنية هادفة للغناء الجماعي.

قدمت الأوركسترا الوطنية نموذجاً رفيعاً في الاحترافية الموسيقية، واتسم أداؤها بالانضباط والمهارة في تنفيذ الجمل اللحنية، حيث نجح المايسترو الحاج في تقديم إعداد موسيقي متوازن، حافظ على هوية الألحان الشرقية مع إضفاء مساحة من الثراء الأوركسترالي الذي يبرز إمكانات العازفين اللبنانيين.

كان دور الأوركسترا جلياً في تحويل الأغنيات الشعبية والتراثية التي اشتهرت بها "الشحرورة" إلى مقطوعات فنية تخضع للمعايير الأكاديمية، مما منح العمل صبغة من الرقي الفني الذي يجمع بين الأصالة والتحديث.

شكل حضور كورال المدرسة الأهلية، تحت إشراف وتدريب الأستاذ طارق قاطرجي، إضافة نوعية للأمسية. هذا التعاون الفني يعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية العريقة والكونسرفتوار الوطني. فتميز الكورال بصفاء المخارج الصوتية والهارموني الجماعي، رغم صغر سنّ أعضائه، وهو ما يعكس المنهجية التي تتبعها المدرسة الأهلية منذ تأسيسها عام 1936 في صقل المواهب وتنمية ثقافة الغناء الجماعي. وقد نجح الكورال في مرافقة الأوركسترا بمرونة عالية، وتوازن في الأداء. فالأصوات الفتيّة والطفولية أعطت للأغاني حيويةً جديدة، بينما منحتها الأوركسترا الوطنية العمق التاريخي.  

تضمن البرنامج باقة مختارة من أرشيف الصبوحة، غطت مراحل زمنية مختلفة وتعاونات مع كبار الملحنين والشعراء، وكانت البداية مع مقطوعة "بعد سنة" لأندريه الحاج، وبرز في البرنامج التنوع اللحني الذي صاغه مبدعون أمثال: الأخوين رحباني وفيلمون وهبة من خلال أغنيات مثل "يا أمي دولبني الهوى" و"ع الندى الندا" و"مرحبتين"، وروميو لحود الذي حضرت بصمته في "بكرة بتشرق شمس" و"رقصة الفرمان"، ومحمد عبد الوهاب وملحم بركات في أعمال عكست الطرب اللبناني الأصيل، ووليد غلمية وإيلي شويري في المقطوعات الوطنية مثل "قلعة كبيرة" و"تعلا وتتعمر".

وأظهر توزيع الأدوار بين الآلات الشرقية (كالعود والقانون والناي) وبين الوتريات والكورال، قدرة الأوركسترا الوطنية على تقديم التراث بأسلوب "الكونسيرت" الاحترافي. ولم يقتصر الحفل على كونه استعادة لإرث الشحرورة الغني، بل كان مهرجاناً موسيقياً غنائياً أضاء على الأصالة وعلى المدرسة الموسيقية اللبنانية التي صنعها عباقرة الموسيقى.

خُتمت الأمسية بمختارات غنائية لصباح، تركت انطباعاً لدى الجمهور بجودة التنفيذ الموسيقي وأهمية استمرار هذه المبادرات التي توثق الإرث الفني بأسلوب علمي وفني متقن. تبقى "إشراقات النغم" شهادة حية على دور المعهد الوطني للموسيقى في الحفاظ على ريادة لبنان الثقافية، وعلى دوره كرسالة وفاء لزمن العمالقة، وتأكيداً على أن الفن في لبنان يتجدد بفضل جهود مؤسسات كالمعهد الوطني العالي للموسيقى. فكان اللقاء عناقاً موسيقياً مكّن الحضور من استعادة صوت "صباح" والوطن، ليبقى صدى هذه الليلة دائماً في البال".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أكاديمية ميلان.. 3 مواهب عربية على الطريق
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": استعادة السردية الدستورية تستقيم بأداء يستند إلى رؤية تحكمها مهل زمنية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تستعيد مئات القطع الأثرية المنهوبة خلال الحرب وتعلن مكافأة لإعادة المسروقات!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

مختارة

بيروت

لبنان

الهوى

الكون

كيداً

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:27 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-02-16
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16
Lebanon24
08:29 | 2026-02-16
Lebanon24
08:27 | 2026-02-16
Lebanon24
06:19 | 2026-02-16
Lebanon24
05:30 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24