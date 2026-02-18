مسابقة الالقاء باللغة العربية الفصحى في جامعة بيروت العربية

نظمت إدارة العلاقات العامة والتواصل في جامعة العربية مسابقة الألقاء باللغة العربية الفصحى الرابعة عشر، في حرم الجامعة - بيروت، في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ممثلاً بالمدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ، سفير دولة في محمد الاسعد ممثلاً بالمستشار الأول سمير أبو عفش، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمّار حوري ، رئيس الجامعة البروفسور وائل نبيل عبد السلام ، رجال الاعمال للدعم والتطوير- إرادة لؤي ملص، الامين العام للجامعة الدكتور عمر حوري،. مديرة العلاقات العامة والتواصل زينة العريس وعدد من المتسابقين.



وقد حملت المسابقة هذا العام عنوان "صناع المحتوى الفارغ في زمن المنصات الرقمية: تجديد في المعايير ام تراجع في الوعي؟" تنافس فيها تسعة متبارين يمثلون مختلف الجامعات وقد تألفت لجنة التحكيم من الفنان نقولا دانيال، الإعلامية نادين كفوري والإعلامي منير الحافي.



بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة وعرض تقرير من وحي المناسبة تحدثت ريما شهاب مرحبة، وقالت :" في هذا العصر، لم يعد الصعود مرهونًا بالفكرة ولا التأثير مرهونًا بالمعرفة بل بعدد المشاهدات وبمقدار ما يمكن للعقل أن يُفرَّغ وللذائقة أن تُستنزف، نعيش زمنًا يُكافأ فيه من يصرخ أكثر لا من يفهم أعمق، من يستعرض حياته لا من يبني فكرًا".



ثم تحدث عبد السلام وقال:" إننا في رحاب جامعة بيروت العربية ، ومنبر فكرها الذي لا ينضب ، نلتقي اليوم لنحتفل بيوم اللغة العربية العالمي ، ليس فقط كذكرى تاريخية ، بل كوقفة تأمل واستشراف للمستقبل".



وتابع: " نعيش في عصر أصبحت فيه الكلمة سلاحاً ذا حدين ، فبينما منتحتنا التكنولوجيا منصات للتواصل ، تسلل عبرها الفراغ لينافس العمق ، وصار السؤال الملح : هل نترك لغتنا ووعي شبابنا رهينة لـ خوارزميات لا تعترف الا بالأرقام ، ام ننتفض لنعيد للكلمة هيبتها وللمحتوى قيمته؟".



وبعد ان قدم كل طالب نصه شفهيا بمدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، وزع رئيس الجامعة ميدالية الجامعة على جميع المتبارين كما قدمت الجوائز المالية للفائزين وجاءت على الشكل التالي:



الجـائزة الاولى وقيمتها 1000 $ منحت للطالبة عبير مراد من الجامعة اللبنانية.



الجائزة الثانية وقيمتها 600$ منحت للطالبة لين الأسمر من الجامعة الانطونية.



الجائزة الثالثة وقيمتها 300$ منحت مناصفة للطالبة حنين فرج من جامعة بيروت العربية والطالب من جامعة .



وختاما ، كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بمنحهم درع الجامعة عربون وفاء وتقدير لإنجازاتهم وعطاءاتهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)

