تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

مسابقة الالقاء باللغة العربية الفصحى في جامعة بيروت العربية

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:46
A-
A+
مسابقة الالقاء باللغة العربية الفصحى في جامعة بيروت العربية
مسابقة الالقاء باللغة العربية الفصحى في جامعة بيروت العربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظمت إدارة العلاقات العامة والتواصل في جامعة بيروت العربية مسابقة الألقاء باللغة العربية الفصحى الرابعة عشر، في حرم الجامعة - بيروت، في حضور وزير الثقافة  الدكتور غسان سلامة ممثلاً بالمدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ،  سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الاسعد ممثلاً بالمستشار الأول سمير أبو عفش، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمّار حوري ، رئيس الجامعة البروفسور وائل نبيل عبد السلام ، رئيس اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير- إرادة لؤي ملص، الامين العام للجامعة الدكتور عمر حوري،. مديرة العلاقات العامة والتواصل زينة العريس وعدد من المتسابقين.

وقد حملت المسابقة هذا العام عنوان "صناع المحتوى الفارغ في زمن المنصات الرقمية: تجديد في المعايير ام تراجع في الوعي؟" تنافس فيها تسعة متبارين يمثلون مختلف الجامعات اللبنانية وقد تألفت لجنة التحكيم  من الفنان نقولا دانيال، الإعلامية نادين كفوري والإعلامي منير الحافي.

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة وعرض تقرير من وحي المناسبة تحدثت  ريما شهاب مرحبة، وقالت :" في هذا العصر، لم يعد الصعود مرهونًا بالفكرة ولا التأثير مرهونًا بالمعرفة بل بعدد المشاهدات وبمقدار ما يمكن للعقل أن يُفرَّغ وللذائقة أن تُستنزف، نعيش زمنًا يُكافأ فيه من يصرخ أكثر لا من يفهم أعمق، من يستعرض حياته لا من يبني فكرًا".

ثم تحدث عبد السلام  وقال:" إننا في رحاب جامعة بيروت العربية ، ومنبر فكرها الذي لا ينضب ، نلتقي اليوم لنحتفل بيوم اللغة العربية العالمي ، ليس فقط كذكرى تاريخية ، بل كوقفة تأمل واستشراف للمستقبل".

وتابع: " نعيش في عصر أصبحت فيه الكلمة سلاحاً ذا حدين ، فبينما منتحتنا التكنولوجيا منصات للتواصل ، تسلل عبرها الفراغ لينافس العمق ، وصار السؤال الملح : هل نترك لغتنا ووعي شبابنا رهينة لـ خوارزميات لا تعترف الا بالأرقام ، ام ننتفض لنعيد للكلمة هيبتها وللمحتوى قيمته؟".

وبعد ان قدم كل طالب نصه شفهيا بمدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، وزع رئيس الجامعة ميدالية الجامعة على جميع المتبارين كما قدمت الجوائز المالية للفائزين وجاءت على الشكل التالي:

الجـائزة الاولى وقيمتها 1000 $ منحت للطالبة عبير مراد من الجامعة اللبنانية.

الجائزة الثانية وقيمتها 600$ منحت للطالبة لين الأسمر من الجامعة الانطونية.

الجائزة الثالثة وقيمتها 300$ منحت مناصفة للطالبة حنين فرج من جامعة بيروت العربية  والطالب علي قدور من جامعة طرابلس.

وختاما ، كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بمنحهم درع الجامعة عربون وفاء وتقدير لإنجازاتهم وعطاءاتهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الدول العربية تدين زيارة ساعر لما يسمى إقليم "أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

المدير العام

رئيس اتحاد

اللبنانية

علي قدور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-02-18
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18
Lebanon24
08:26 | 2026-02-17
Lebanon24
07:39 | 2026-02-17
Lebanon24
07:34 | 2026-02-17
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24