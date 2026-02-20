تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

إفتتاح شارع يعقوب اللبان في طرابلس بعد ترميمه بمشاركة باسيل

Lebanon 24
20-02-2026 | 16:14
A-
A+
إفتتاح شارع يعقوب اللبان في طرابلس بعد ترميمه بمشاركة باسيل
إفتتاح شارع يعقوب اللبان في طرابلس بعد ترميمه بمشاركة باسيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت جمعية "موج وأفق"، حفل الافتتاح شارع الدكتور يعقوب اللبان في مونو ميناء – طرابلس بعد ترميمه بمشاركة النائب جبران باسيل ورئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة.



وألقى رئيس الجمعية عفيف نسيم كلمة ثمن فيها دور النائب جبران باسيل في مبادرته ومساندته الجمعية في مشروعها لتأهيل شارع يعقوب اللبان، مشيراً إلى "متابعة العمل في المستقبل القريب في احياء أخرى"، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء تبقى مدينة العيش الواحد.
 
 
وتوقف نسيم عند تلاقي الصومين وعند تبادل المسلمين أو المسيحيين للتهاني في الاعياد في مختلف المناسبات في ظاهرة أخوة ومحبة؟



كبارة



بدوره، ألقى كبارة كلمة رحب فيها بالنائب باسيل في مدينة الميناء، مشيراً إلى أن الحشد في منطقة مسيحية في حفل رمضاني هو الأول من نوعه، لافتاً إلى أنه لم يسجل في حياته مثل هذا اللقاء الحي.
 
 
واستذكر الدكتور الراحل اللبان الذي كان يعطي الفقير ثمن الدواء، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء ستبقى مدينة الموج والافق وستبقى مدينة التلاقي.



باسيل 



بدوره، ألقى باسيل كلمة قال فيها: "اليوم هذه الفعالية ليست بداية عمل بل هي تتويج لعمل بدأناه في هذا الشارع وكانت الفكرة من هذا العمل ان نقول اننا اناس نحب ان نبني ونرمم لا أن ندمر. نحن نفكر كيف ننمي مختلف المناطق وهذه المنطقة تستحق لانها تحمل اسم انسان ساهم وأعطى وطبب مجاناً وأعطى دواء مجاناً واحبه الناس في كل المنطقة".


أضاف: "نحن في هذا الشارع قمنا بـ4 مراحل والفكرة من فعالية رمضان بيجمعنا هو ان نقول اننا لم نرمم فقط هذا الشارع بل نريد أن نعيشه".
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السنيورة في حفل افتتاح شارع الشهيد محمد شطح في طرابلس: الهدف من اغتياله قطع طريق البحث عن الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يفتح الباب أمام الطعن في الانتخابات النيابية ومغتربون يستعدّون
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب جبران باسيل

جبران باسيل

المسيحيين

عبد الله

المستقبل

المسلمين

مسيحية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-02-20
Lebanon24
04:28 | 2026-02-20
Lebanon24
03:06 | 2026-02-20
Lebanon24
02:03 | 2026-02-20
Lebanon24
01:32 | 2026-02-20
Lebanon24
13:03 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24