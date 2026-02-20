تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
إفتتاح شارع يعقوب اللبان في طرابلس بعد ترميمه بمشاركة باسيل
Lebanon 24
20-02-2026
|
16:14
أقامت جمعية "موج وأفق"، حفل الافتتاح شارع الدكتور يعقوب اللبان في مونو ميناء –
طرابلس
بعد ترميمه بمشاركة
النائب جبران باسيل
ورئيس بلدية الميناء
عبد الله
كبارة.
وألقى رئيس الجمعية عفيف نسيم كلمة ثمن فيها دور النائب
جبران باسيل
في مبادرته ومساندته الجمعية في مشروعها لتأهيل شارع يعقوب اللبان، مشيراً إلى "متابعة العمل في
المستقبل
القريب في احياء أخرى"، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء تبقى مدينة العيش الواحد.
وتوقف نسيم عند تلاقي الصومين وعند تبادل
المسلمين
أو
المسيحيين
للتهاني في الاعياد في مختلف المناسبات في ظاهرة أخوة ومحبة؟
كبارة
بدوره، ألقى كبارة كلمة رحب فيها بالنائب
باسيل
في مدينة الميناء، مشيراً إلى أن الحشد في منطقة
مسيحية
في حفل رمضاني هو الأول من نوعه، لافتاً إلى أنه لم يسجل في حياته مثل هذا اللقاء الحي.
واستذكر الدكتور الراحل اللبان الذي كان يعطي الفقير ثمن الدواء، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء ستبقى مدينة الموج والافق وستبقى مدينة التلاقي.
باسيل
بدوره، ألقى باسيل كلمة قال فيها: "اليوم هذه الفعالية ليست بداية عمل بل هي تتويج لعمل بدأناه في هذا الشارع وكانت الفكرة من هذا العمل ان نقول اننا اناس نحب ان نبني ونرمم لا أن ندمر. نحن نفكر كيف ننمي مختلف المناطق وهذه المنطقة تستحق لانها تحمل اسم انسان ساهم وأعطى وطبب مجاناً وأعطى دواء مجاناً واحبه الناس في كل المنطقة".
أضاف: "نحن في هذا الشارع قمنا بـ4 مراحل والفكرة من فعالية
رمضان
بيجمعنا هو ان نقول اننا لم نرمم فقط هذا الشارع بل نريد أن نعيشه".
مواضيع ذات صلة
السنيورة في حفل افتتاح شارع الشهيد محمد شطح في طرابلس: الهدف من اغتياله قطع طريق البحث عن الحقيقة
Lebanon 24
السنيورة في حفل افتتاح شارع الشهيد محمد شطح في طرابلس: الهدف من اغتياله قطع طريق البحث عن الحقيقة
21/02/2026 01:02:06
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
21/02/2026 01:02:06
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
Lebanon 24
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
21/02/2026 01:02:06
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يفتح الباب أمام الطعن في الانتخابات النيابية ومغتربون يستعدّون
Lebanon 24
باسيل يفتح الباب أمام الطعن في الانتخابات النيابية ومغتربون يستعدّون
21/02/2026 01:02:06
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية
06:18 | 2026-02-20
20/02/2026 06:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في لبنان.. مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجامعة الروح القدس
Lebanon 24
بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في لبنان.. مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجامعة الروح القدس
04:28 | 2026-02-20
20/02/2026 04:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France
Lebanon 24
معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France
03:06 | 2026-02-20
20/02/2026 03:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نشاط للصليب الأحمر في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية
Lebanon 24
نشاط للصليب الأحمر في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية
02:03 | 2026-02-20
20/02/2026 02:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
Lebanon 24
ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
01:32 | 2026-02-20
20/02/2026 01:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أفراح ومناسبات
06:18 | 2026-02-20
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية
04:28 | 2026-02-20
بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في لبنان.. مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجامعة الروح القدس
03:06 | 2026-02-20
معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France
02:03 | 2026-02-20
نشاط للصليب الأحمر في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية
01:32 | 2026-02-20
ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
13:03 | 2026-02-19
بطل العالم في السباحة في المياه الجليدية في لبنان
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
