إفتتاح شارع يعقوب اللبان في طرابلس بعد ترميمه بمشاركة باسيل

أقامت جمعية "موج وأفق"، حفل الافتتاح شارع الدكتور يعقوب اللبان في مونو ميناء – بعد ترميمه بمشاركة ورئيس بلدية الميناء كبارة.







وألقى رئيس الجمعية عفيف نسيم كلمة ثمن فيها دور النائب في مبادرته ومساندته الجمعية في مشروعها لتأهيل شارع يعقوب اللبان، مشيراً إلى "متابعة العمل في القريب في احياء أخرى"، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء تبقى مدينة العيش الواحد.

وتوقف نسيم عند تلاقي الصومين وعند تبادل أو للتهاني في الاعياد في مختلف المناسبات في ظاهرة أخوة ومحبة؟







كبارة







بدوره، ألقى كبارة كلمة رحب فيها بالنائب في مدينة الميناء، مشيراً إلى أن الحشد في منطقة في حفل رمضاني هو الأول من نوعه، لافتاً إلى أنه لم يسجل في حياته مثل هذا اللقاء الحي.

واستذكر الدكتور الراحل اللبان الذي كان يعطي الفقير ثمن الدواء، مؤكداً أنَّ مدينة الميناء ستبقى مدينة الموج والافق وستبقى مدينة التلاقي.







باسيل







بدوره، ألقى باسيل كلمة قال فيها: "اليوم هذه الفعالية ليست بداية عمل بل هي تتويج لعمل بدأناه في هذا الشارع وكانت الفكرة من هذا العمل ان نقول اننا اناس نحب ان نبني ونرمم لا أن ندمر. نحن نفكر كيف ننمي مختلف المناطق وهذه المنطقة تستحق لانها تحمل اسم انسان ساهم وأعطى وطبب مجاناً وأعطى دواء مجاناً واحبه الناس في كل المنطقة".





أضاف: "نحن في هذا الشارع قمنا بـ4 مراحل والفكرة من فعالية بيجمعنا هو ان نقول اننا لم نرمم فقط هذا الشارع بل نريد أن نعيشه".