جامعة القدّيس يوسف في بيروت تطلق "أكاديميّة الابتكار التنفيذي" بالشراكة مع QOOT وبدعم من الاتحاد الأوروبي

أطلقت جامعة القدّيس يوسف في من خلال مركز التدريب المهنيّ (CFP)، وبالشراكة مع مجموعة QOOT للابتكار اللبنانيّ، رسميًا برنامج أكاديميّة الابتكار التنفيذيّ (EIA)، وهو شهادة تنفيذيّة بنمط تعلّم مدمج صُمِّمت لتزويد القيادات بالذهنيّة والأدوات العمليّة والشبكات اللازمة لدفع الابتكار المستدام وتحقيق أثر حقيقيّ.



يأتي البرنامج بتمويل من الاتّحاد ضمن برنامج EuroMed Clusters Forward، وتنفيذ شبكة ANIMA Investment Network، بقيادة "بيريتيك"، وبمساهمة مشتركة بين QOOT Cluster وCFP-USJ، في تجسيد لالتزام مشترك بتعزيز قيادة الابتكار ودعم النموّ المستدام لمنظومة الصناعات الغذائيّة في .



وشهد حفل الإطلاق حضور ممثلين عن الأوساط الأكاديميّة والقطاع الصناعيّ والمؤسّسات الدوليّة، وفي مقدمتهم البروفسور فرانسوا بوادك اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت؛ السيد نبيل شومان، رئيس QOOT Cluster؛ السيد مارون شمّاس، الرئيس التنفيذي لـ "بيريتيك"؛ والسيد سيريل ديولاين، قسم التعاون في بعثة إلى لبنان، إلى جانب المدربين وممثلي المنظومة.



ويشكّل البرنامج التنفيذيّ الرائد في ابتكار الصناعات الغذائيّة (EPAI) المسار الأساسيّ للأكاديميّة، وهو رحلة تعليميّة مدمجة تمتد على 80 ساعة تجمع بين ورش عمل حضورية ووحدات تدريبية عبر الإنترنت.



ويوفّر البرنامج خبرة تطبيقيّة مباشرة، ورؤى متخصّصة بالقطاع، وتنمية للمهارات القياديّة، مع تركيز على استراتيجيّات الابتكار، والتفكير الرياديّ التحويلي، والتفكير التصميميّ، والتوسّع، والتنفيذ، والحوكمة.



وخلال الإطلاق، جرى تقديم الأكاديميّة كمنصّة تعاونية لدفع التحوّل المستدام، من خلال تمكين القيادات بالأطر والأدوات اللازمة لتحويل الابتكار إلى ممارسة عملية.



البروفسور فادي الحاج مندوب رئيس الجامعة ومدير مركز التدريب المهنيّ أكّد على أهمية اعتماد مقاربات تعليميّة تطبيقيّة تجمع بين الأُطر النظرية والتطبيق الواقعيّ، مشيرًا إلى أن "البرنامج التنفيذيّ في ابتكار الصناعات الغذائيّة يدمج بين الخبرة القطاعيّة والمعرفة العمليّة لإنتاج حلول استشرافيّة. ونحن فخورون باستقبال هذه الدفعة الرياديّة، ونشكر شركاءنا على دعمهم في إنجاح هذه الرحلة التعليميّة".



كما يمثّل البرنامج محطة استراتيجيّة لمجموعة QOOT للابتكار اللبنانيّ، بما يعكس رسالتها في تعزيز التنافسيّة والمرونة في قطاع الصناعات الغذائيّة. وقال السيد نبيل شومان: "تمثل أكاديميّة الابتكار التنفيذيّ محطة مفصلية في مسيرة .QOOT فمنذ العام 2022، نعمل على ترسيخ الابتكار كممارسة تنظيميّة مستمرة تُعلَّم وتُشارَك وتُمارَس وتُدمَج لتحقيق أثر مستدام".



، شدّد الدكتور مارك بو زيدان، المدير التنفيذيّ لـ QOOT Lebanese Innovation Cluster، على دور البرنامج في ترجمة استراتيجيّات الابتكار إلى حلول أعمال عمليّة وقابلة للتوسّع، مؤكّدًا أن "أكاديميّة الابتكار التنفيذيّ تمكّن الشركات من الانتقال من نظريّات الابتكار إلى التطبيق العمليّ عبر أدوات ومنهجيّات تدعم التحوّل المستدام للأعمال".



وبصفته الشريك المنفّذ للبرنامج، أكّد السيد مارون شمّاس "بيريتيك" المستمرّ بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار وتطوير التجمعات الاقتصاديّة في لبنان، مشيرًا إلى أن "تحفيز التنمية الاقتصادية يتطلّب عملًا جماعيًا متكاملًا. وستواصل "بيريتيك" دعم الابتكار من خلال خلق فرص العمل، وتطوير التجمعات، وقيادة تنفيذ برنامج أكاديميّة الابتكار التنفيذيّ".



أما البروفسور بوادِك، فركّز على البُعد الأكاديميّ للأكاديميّة، مشدّدًا على التزام الجامعة بتعزيز تعليم يقوده الابتكار ويربط بين البحث العلميّ والممارسة المهنيّة والأثر المجتمعيّ، قائلًا: "من خلال وصل الأوساط الأكاديميّة بالبيئات المهنيّة، نُعِدّ قادة قادرين على مواجهة التحديّات المتجدّدة وتحويلها إلى فرص عبر الحوار المتعدّد التخصّصات وذهنيّة الابتكار".



وفي تأكيد على البُعد الدولي للبرنامج، جدّد السيد سيريل ديولاين، متحدّثًا باسم الاتحاد الأوروبي، التزام الاتحاد بدعم الابتكار وتطوير المهارات والاستدامة في لبنان، مشيرًا إلى أن "تعزيز منظومات الابتكار يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين التجمعات الاقتصادية والأوساط الأكاديميّة والصناعة. ومن خلال الدعم الموجّه بالمنح، نواصل التزامنا بدفع المبادرات القائمة على الابتكار ذات الأثر الاستراتيجي طويل الأمد".



وتضمّن حفل الإطلاق جلسة تفاعليّة عرضت الوحدات الثماني للبرنامج التنفيذيّ في ابتكار الصناعات الغذائية، وهي: استراتيجيّات ابتكار الشركات، الاضطراب والابتكار، تمويل الابتكار، التفكير التصميميّ وتوليد الأفكار، ابتكار نماذج الأعمال، توسيع نطاق الابتكار، ثقافة القيادة والابتكار، وإدارة الابتكار. واستعرض المدربون كيفيّة تزويد كل وحدة المشاركين بأدوات عملية لتحويل الاستراتيجيّة إلى تطبيق فعليّ وتعزيز الابتكار المستمرّ.



واختُتم الحدث بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القدّيس يوسف في بيروت ومجموعة QOOT، لتكريس شراكتهما الاستراتيجيّة رسميًا. وأعقب ذلك مباشرة انطلاق أولى جلسات البرنامج التنفيذيّ في ابتكار الصناعات الغذائيّة، إيذانًا ببدء المسار التطبيقيّ للدفعة الأولى من المشاركين.



ويشكّل برنامج أكاديميّة الابتكار التنفيذيّ خطوةً نوعية نحو تمكين القيادات من تحويل المعرفة إلى ممارسة عملية، والابتكار إلى أثر قابل للقياس، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادرين على تعزيز المرونة وصياغة مستقبل منظومة الابتكار في لبنان.

