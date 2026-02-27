توقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)

شهدت غرفة وجبل اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ممثلة برئيسها الوزير السابق محمد شقير، وبين (AUB) ممثلة بعميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات وبحثية وتنموية متعددة.



وحضر حفل التوقيع، الغرفة الدكتور نبيل فهد إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام ربيع صبرا وأساتذة وإداريين من الـAUB.



بداية رحّب شقير بالحضور، معربًا عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة والجامعة الأميركية في بيروت، "هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي نفخر به وبالدور الكبير الذي لعبه في تاريخ لبنان".



وأكد شقير أنّ "الربط والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الأكاديمية يُعدّان في غاية الأهمية، إذ يتيحان تبادل المعلومات الدقيقة والبناء عليها في مختلف الاقتصادية والأكاديمية وكذلك سوق العمل، وصولًا إلى رسم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة."





أما صيداني فتحدّث عن أهمية التدريب المهني، لافتًا إلى أنّ الجامعة لديها برنامج خاص في هذا الإطار يمتدّ على ستة أشهر، يخرج خلاله الطالب من الجامعي ليلتحق بإحدى الشركات.



وشدّد صيداني على أهمية الأبحاث، مشيرًا إلى تكامل الأدوار بين الجامعة والغرفة في هذا المجال؛ إذ تمتلك الجامعة الطاقات والمهارات الأكاديمية، فيما تمتلك الغرفة المعلومات والبيانات، ما يشكّل عنصرًا بالغ الأهمية، لا سيّما لطلاب كلية إدارة الأعمال الأميركية في بيروت.



وتهدف المذكرة إلى توطيد أطر التعاون بين الطرفين عبر تبادل الأفكار والبيانات والمعلومات، والتنسيق في مجالات الأبحاث والدراسات، بما يسهم في دعم العمل الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين. وتنص ايضاً على دعم مسارات التدريب الداخلي ومساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل ملائمة في القطاع الخاص بما يواكب احتياجات سوق العمل، فضلاً عن مبادرات لتمكين المرأة، وريادة الأعمال، والسياسات العامة، وبرامج بناء القدرات وتطوير المهارات.

