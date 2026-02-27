هكذا احتفلت ليسيه فردان باليوم الوطني للفن التشكيلي

نظّمت مدرسة الليسيه - ، معرضاً فنياً تشكيلياً تحت عنوان "عندما يرى الفن عالم الغد" بمشاركة واسعة لـ ٢٥ فناناً تشكيلياً، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للفن التشكيلي.

وفي خلال الحفل، أشاد مدير المدرسة، فيليب بيديه، بالمستوى الاستثنائي للحدث، معرباً عن شكره العميق للحضور الكثيف.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون الغني والبناء الذي يجمع بين مدرسة ليسيه فردان ونقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين، برئاسة البروفيسور نزار ضاهر، والذي أثمر عن إنجاح هذا الحدث الثقافي والفني المميز.

وحضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والتربوية، من بينهم:

سفير المكسيك في ، السيد فرانسيسكو روميرو.

مندوب للبعثة العلمانية الفرنسية، السيد باتريك جوزف.

المدير الإقليمي لشبكة البعثة العلمانية الفرنسية (MLF)، السيد مصطفى هواري.

مساعد المدير الإقليمي للبعثة العلمانية الفرنسية، السيد لوك أرنو.

مدير مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى (GLFL) في الأشرفية، السيد جان-ميشيل ماغر، وعقيلته السيدة إليزابيث.

المديرة الإدارية والمالية لمدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية، السيدة سيلين غراسيولي.

مدير مدرسة ليسيه نهر إبراهيم، السيد ليونيل بيرجيه.

مدير مدرسة ليسيه عبد ، السيد سليم بلجربا.

رئيسة لجنة الأهل، ترافقها وفد من اللجنة.

وتوزعت مشاركة الفنانين التشكيليين بين ضيوف دوليين وأعضاء في نقابة الفنانين التشكيليين ، وهم: براهيم زود، باسكال مسعود، جاك نوربتليان، جاكلين أوهانيان، دعد أبي صعب، دينا النعيمي، ردينة عزام، رويدا العريس، ريتا كيروز، ريما عاصي، زينب دندش، سُلَيمة زود، صابرين مروّة، عبير عطاالله، لارا ج. طراد، مارال منيس، ماريانا قوام، ماري-نويل جيرمان، منى زود، ميراي غوغيكيان، نادين زهر الدين، نزار ضاهر، نور حيدر، هناء عبد الخالق، ووفاء نصر.