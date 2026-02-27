تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

هكذا احتفلت ليسيه فردان باليوم الوطني للفن التشكيلي

Lebanon 24
27-02-2026 | 11:32
A-
A+
هكذا احتفلت ليسيه فردان باليوم الوطني للفن التشكيلي
هكذا احتفلت ليسيه فردان باليوم الوطني للفن التشكيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 نظّمت مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية - فردان، معرضاً فنياً تشكيلياً تحت عنوان "عندما يرى الفن عالم الغد" بمشاركة واسعة لـ ٢٥ فناناً تشكيلياً، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للفن التشكيلي.

وفي خلال الحفل، أشاد مدير المدرسة، فيليب بيديه، بالمستوى الاستثنائي للحدث، معرباً عن شكره العميق للحضور الكثيف.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون الغني والبناء الذي يجمع بين مدرسة ليسيه فردان ونقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين، برئاسة البروفيسور نزار ضاهر، والذي أثمر عن إنجاح هذا الحدث الثقافي والفني المميز.

وحضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والتربوية، من بينهم:

 سفير المكسيك في لبنان، السيد فرانسيسكو روميرو.

 مندوب المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية، السيد باتريك جوزف.

المدير الإقليمي لشبكة البعثة العلمانية الفرنسية (MLF)، السيد مصطفى هواري.

 مساعد المدير الإقليمي للبعثة العلمانية الفرنسية، السيد لوك أرنو.

 مدير مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى (GLFL) في الأشرفية، السيد جان-ميشيل ماغر، وعقيلته السيدة إليزابيث.

 المديرة الإدارية والمالية لمدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية، السيدة سيلين غراسيولي.

 مدير مدرسة ليسيه نهر إبراهيم، السيد ليونيل بيرجيه.

 مدير مدرسة ليسيه عبد القادر، السيد سليم بلجربا.

رئيسة لجنة الأهل، ترافقها وفد من اللجنة.

وتوزعت مشاركة الفنانين التشكيليين بين ضيوف دوليين وأعضاء في نقابة الفنانين التشكيليين ، وهم: براهيم زود، باسكال مسعود، جاك نوربتليان، جاكلين أوهانيان، دعد أبي صعب، دينا النعيمي، ردينة عزام، رويدا العريس، ريتا كيروز، ريما عاصي، زينب دندش، سُلَيمة زود، صابرين مروّة، عبير عطاالله، لارا ج. طراد، مارال منيس، ماريانا قوام، ماري-نويل جيرمان، منى زود، ميراي غوغيكيان، نادين زهر الدين، نزار ضاهر، نور حيدر، هناء عبد الخالق، ووفاء نصر.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معرض هبة الخطيب بدرالدين للفن التشكيلي في Rebirth Beirut
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفلت "شروق" بعيد زواجها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا احتفلت نسرين طافش بعيد الحب
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا احتفلت إيمي سمير غانم بعيدي ميلاد شقيقتها دنيا وصهرها حسن الرداد (صور)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

اللبنانية

الفرنسية

دبلوماسي

القادر

اريانا

لبنان

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-02-27
Lebanon24
04:05 | 2026-02-27
Lebanon24
01:35 | 2026-02-27
Lebanon24
02:37 | 2026-02-26
Lebanon24
06:20 | 2026-02-25
Lebanon24
00:22 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24