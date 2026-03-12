نجيم مثلت مرقص في توقيع كتاب ماريو مخول في انطلياس

وقّع الكاتب والمدرّب ماريو مخّول كتابه "الكوتشينغ في رسالة "، ضمن فعاليات معرض الكتاب في انطلياس - جناح دار "سائر المشرق"، برعاية المحامي د. ممثلا بمديرة البرامج في اذاعة ريتا نجيم ، وحضور فاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.







ونقلت نجيم تحيّات الوزير "وتقديره للجهود الثقافيّة والفكريّة التي تسهم في إغناء المشهد الثقافي في لبنان"، مشيدةً ب"المبادرات التي تجمع بين الفكر الإنساني والبعد الروحي في مقاربة قضايا الإنسان المعاصر".







يقدّم الكتاب قراءة معاصرة لرسالة من منظور الكوتشينغ والتنمية الإنسانيّة، حيث يحاول الكاتب إبراز البعد الإنساني والتربوي في هذه الرسالة، وربطها بمفاهيم التطوير الذاتي ومرافقة الإنسان في مسيرته نحو تحقيق ذاته وبناء علاقات أكثر وعيًا ومسؤوليّة.







اشارة الى ان التوقيع شهد تفاعلًا من الحضور الذين "عبّروا عن اهتمامهم بهذا الطرح الفكري الذي يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الروحانية والتنمية الشخصيّة، ويقدّم مقاربة تجمع بين الفكر الإنساني والقيم الروحيّة".

Advertisement