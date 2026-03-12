تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نجيم مثلت مرقص في توقيع كتاب ماريو مخول في انطلياس

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:02
نجيم مثلت مرقص في توقيع كتاب ماريو مخول في انطلياس
نجيم مثلت مرقص في توقيع كتاب ماريو مخول في انطلياس photos 0
وقّع الكاتب والمدرّب ماريو مخّول كتابه "الكوتشينغ في رسالة يسوع المسيح"، ضمن فعاليات معرض الكتاب في انطلياس - جناح دار "سائر المشرق"، برعاية وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلا بمديرة البرامج في اذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، وحضور فاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.



 ونقلت نجيم تحيّات الوزير مرقص "وتقديره للجهود الثقافيّة والفكريّة التي تسهم في إغناء المشهد الثقافي في لبنان"، مشيدةً ب"المبادرات التي تجمع بين الفكر الإنساني والبعد الروحي في مقاربة قضايا الإنسان المعاصر".



يقدّم الكتاب قراءة معاصرة لرسالة المسيح من منظور الكوتشينغ والتنمية الإنسانيّة، حيث يحاول الكاتب إبراز البعد الإنساني والتربوي في هذه الرسالة، وربطها بمفاهيم التطوير الذاتي ومرافقة الإنسان في مسيرته نحو تحقيق ذاته وبناء علاقات أكثر وعيًا ومسؤوليّة.



اشارة الى ان التوقيع شهد تفاعلًا من الحضور الذين "عبّروا عن اهتمامهم بهذا الطرح الفكري الذي يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الروحانية والتنمية الشخصيّة، ويقدّم مقاربة تجمع بين الفكر الإنساني والقيم الروحيّة".
 
