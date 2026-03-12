تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أفراح ومناسبات
نجيم مثلت مرقص في توقيع كتاب ماريو مخول في انطلياس
Lebanon 24
12-03-2026
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع الكاتب والمدرّب ماريو مخّول كتابه "الكوتشينغ في رسالة
يسوع المسيح
"، ضمن فعاليات معرض الكتاب في انطلياس - جناح دار "سائر المشرق"، برعاية
وزير الإعلام
المحامي د.
بول مرقص
ممثلا بمديرة البرامج في اذاعة
لبنان
ريتا نجيم
الرومي
، وحضور فاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.
ونقلت نجيم تحيّات الوزير
مرقص
"وتقديره للجهود الثقافيّة والفكريّة التي تسهم في إغناء المشهد الثقافي في لبنان"، مشيدةً ب"المبادرات التي تجمع بين الفكر الإنساني والبعد الروحي في مقاربة قضايا الإنسان المعاصر".
يقدّم الكتاب قراءة معاصرة لرسالة
المسيح
من منظور الكوتشينغ والتنمية الإنسانيّة، حيث يحاول الكاتب إبراز البعد الإنساني والتربوي في هذه الرسالة، وربطها بمفاهيم التطوير الذاتي ومرافقة الإنسان في مسيرته نحو تحقيق ذاته وبناء علاقات أكثر وعيًا ومسؤوليّة.
اشارة الى ان التوقيع شهد تفاعلًا من الحضور الذين "عبّروا عن اهتمامهم بهذا الطرح الفكري الذي يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الروحانية والتنمية الشخصيّة، ويقدّم مقاربة تجمع بين الفكر الإنساني والقيم الروحيّة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثانوية السفير تحتفل بتكريم نادر سراج وبتوقيع كتابه "نكهة بيروت – موائد وسرديّات"
Lebanon 24
ثانوية السفير تحتفل بتكريم نادر سراج وبتوقيع كتابه "نكهة بيروت – موائد وسرديّات"
12/03/2026 11:04:06
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
Lebanon 24
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
12/03/2026 11:04:06
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي من أنطلياس
Lebanon 24
وزير الزراعة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي من أنطلياس
12/03/2026 11:04:06
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الاونيسكو: هاجسنا تأمين استمرارية المشروع
Lebanon 24
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الاونيسكو: هاجسنا تأمين استمرارية المشروع
12/03/2026 11:04:06
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام
يسوع المسيح
بول مرقص
التربوي
روحاني
المسيح
الرومي
لبنان
قد يعجبك أيضاً
الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح
Lebanon 24
الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح
05:35 | 2026-03-11
11/03/2026 05:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الرئيس بشارة الخوري للطلاب: لا يمكن لأيّ أزمة أن تسلبكم حَقكم في النجاح
Lebanon 24
رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الرئيس بشارة الخوري للطلاب: لا يمكن لأيّ أزمة أن تسلبكم حَقكم في النجاح
05:44 | 2026-03-07
07/03/2026 05:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس
Lebanon 24
برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس
05:13 | 2026-03-06
06/03/2026 05:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات جراحية واستشفائية استثنائية في مستشفى المشرق الفرنسي بشراكة علمية عالمية مع IRCAD وبإشراف الدكتور أنطوان معلوف
Lebanon 24
عمليات جراحية واستشفائية استثنائية في مستشفى المشرق الفرنسي بشراكة علمية عالمية مع IRCAD وبإشراف الدكتور أنطوان معلوف
08:16 | 2026-03-05
05/03/2026 08:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خضره: لابورا ستبقى خطّ الدفاع الأوّل عن الشراكة مهما بلغت التحدّيات
Lebanon 24
الأب خضره: لابورا ستبقى خطّ الدفاع الأوّل عن الشراكة مهما بلغت التحدّيات
05:17 | 2026-03-05
05/03/2026 05:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:35 | 2026-03-11
الحركة الثقافية - أنطلياس تكرم الأباتي أنطوان راجح
05:44 | 2026-03-07
رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الرئيس بشارة الخوري للطلاب: لا يمكن لأيّ أزمة أن تسلبكم حَقكم في النجاح
05:13 | 2026-03-06
برعاية رئيس الجمهورية... افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الـ43 بأنطلياس
08:16 | 2026-03-05
عمليات جراحية واستشفائية استثنائية في مستشفى المشرق الفرنسي بشراكة علمية عالمية مع IRCAD وبإشراف الدكتور أنطوان معلوف
05:17 | 2026-03-05
الأب خضره: لابورا ستبقى خطّ الدفاع الأوّل عن الشراكة مهما بلغت التحدّيات
03:09 | 2026-03-04
لقاء تضامني مع لبنان في روما
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 11:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24