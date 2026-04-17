تعيين الدكتورة ماري تريز كريدي مديرة تنفيذية لمجموعة "تيلي لوميار - نورسات"

17-04-2026 | 05:20
تعيين الدكتورة ماري تريز كريدي مديرة تنفيذية لمجموعة تيلي لوميار - نورسات
عيّن مجلس إدارة تيلي لوميار - نورسات ورئيس مجلس إدارة جاك فخر الكلاسي الدكتورة ماري تريز كريدي مديرة تنفيذية لمجموعة "تيلي لوميار - نورسات"،  وذلك على خلفية وفاة المؤسس والمشرف العام على المجموعة الاخ نور. 


وكان المجلس قد عقد جلسة في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبحضور رئيس مجلس إدارة "تيلي لوميار" المطران انطوان نبيل العنداري وغالبية الأعضاء. 

وبحث المجلس مع الكلاسي في التحديات التي قد تنجم عن الفراغ بعد وفاة الأخ نور، مشددًا على ضرورة التعامل معها بروح المسؤولية والاستمرارية، كما كلّفه بمتابعة المسيرة التي واكبها مع الأخ نور منذ التأسيس، بما يضمن استمرار نهج المحطة ورسالتها.

وأكد المجلس تمسكه بمواصلة المسيرة بروحية الأخ نور، والحفاظ على الأهداف والثوابت التي قامت عليها رسالة المحطة منذ أكثر من 36 عامًا، بالتوازي مع العمل على تطوير هيكلية تنظيمية جديدة تضمن توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل أكثر تكاملًا ومرونة، وإعداد خطة انتقالية واضحة تؤمن استمرارية العمل.

كما جدّد مجلس الإدارة التزامه الكامل بمتابعة رسالة التلفزيون، والوفاء للقيم والمبادئ التي أرساها المؤسس، والعمل على تطويرها بما يواكب التحديات المقبلة، مستلهماً من إرث الأخ نور دافعًا لمواصلة العطاء وتحقيق الأهداف المرجوة.


