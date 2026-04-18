جامعة الروح القدس – الكسليك: معًا نوثّق مئة عام من الدستور اللبناني

بمناسبة مرور مئة عام على إعلان اللبناني (1926–2026)، تدعو – الكسليك، ممثلةً بمكتبتها، الأفراد والعائلات في إلى المشاركة في معرض وطني بعنوان: "مئوية الدستور اللبناني".



يهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على المسار التاريخي الذي شكّل الهوية الدستورية للبنان، من خلال عرض محطات مفصلية تبدأ من عام 1861 ومرحلة المتصرفية، مرورًا بإعلان دولة ، وصولًا إلى إقرار الدستور اللبناني عام 1926.



وفي هذا الإطار، توجّه المكتبة دعوة مفتوحة لكل من يحتفظ بوثائق، صور، رسائل، أو أي مواد أرشيفية ذات صلة بالتاريخ اللبناني، للمساهمة في إغناء هذا المعرض الوطني. إن مشاركتكم تتيح إبراز كنوز محفوظة في الذاكرة العائلية، وقد تكشف عن مواد نادرة وغير منشورة تساهم في توثيق تاريخ لبنان بشكل أعمق.



وتحرص المكتبة على الحفاظ على المواد المشاركة وفق أعلى المعايير العلمية، حيث سيتم: تعقيم الوثائق وتنظيفها، تصويرها وأرشفتها، وحفظها في علب مخصصة تضمن سلامتها.



تشكّل فرصة فريدة للمساهمة في حفظ التراث الوطني، وتعزيز الوعي بأهمية الوثائق التاريخية، ودعم الأبحاث المستقبلية.



هذه ليست مجرد دعوة للحضور، بل دعوة للمشاركة في كتابة ذاكرة وطن.



ساهموا بما تملكونه من وثائق، وكونوا جزءًا من هذا الحدث الوطني الجامع.



للاستفسار والمشاركة، يرجى التواصل عبر:



09600071 library@usek.edu.lb

