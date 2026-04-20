طالبان من LAU فازا بجوائز نموذج الأمم المتحدة في جامعة هارفارد

اعلنت الجامعة الأميركية (LAU)، في بيان، ان الطلاب اللبنانيين يصرّون، ورغم صعوبة الاوضاع والتحديات الكثيرة التي تفرضها الازمات المستمرة، على إثبات حضورهم المميز منفردين ومجتمعين على المستوى العالمي. وتمثلت هذه الروحية الوطنية المتوثبة في الاختبار او التحدي المميز الذي خاض غماره فريق ضم ستة من طلابها، الذين تحدوا الصعاب وشاركوا في مؤتمر هارفارد العالمي لنموذج (HWMUN) المرموق للعام 2026، الذي عقد بين 15 و 19 آذار في ليما عاصمة البيرو، وسجلوا خلاله انتصارا تربويا للبنان من خلال الطالبين روي أبي رعد وجنيد شيا الفائزين بجائزتي الديبلوماسية والتنويه الشفهي. في ما يوصف بأنه "أولمبياد" برنامج نموذج الأمم المتحدة الطالبي الجامعي، حيث اجتمع أكثر من 2000 طالب من أكثر من 110 دول للمشاركة في حوارات ديبلوماسية رفيعة المستوى ومناقشات سياسية وحوارات ثقافية".







وتابع البيان:"رغم صعوبة وصول الوفد اللبناني الى البيرو لأسباب عدة في مقدمها عدم وجود سفارة بيروفية في للحصول على تأشيرة الدخول، إضافة الى إلغاء الرحلات الجوية تكرارا بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة إقليميا، إلا أن الوفد أصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لرفع علم لبنان واسم الجامعة اللبنانية الاميركية، والتأكيد للعالم على صمود وطنهم وعزيمة أبنائه. مع الاشارة إلى أن المشاركة وللعام الثاني على التوالي تمت بمبادرة من كلية الآداب والعلوم، بقيادة قسم الدراسات السياسية والدولية، وبالتعاون مع مكتب التواصل والقيادة والتمكين ، شارك فيها طلاب من قسم الاقتصاد في كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال. بحيث جمعت هذه الشراكة بين نقاط القوة الأكاديمية والأنشطة المنهجية وتنمية المهارات القيادية المتكاملة، مما يعكس جهدا مؤسسيا مشتركا والتزاما راسخا بتزويد الطلاب بتجارب تعليمية مؤثرة ومتعددة الاختصاصات. وقد ضم الوفد الى جانب ابي رعد وشيا كل من سيرين حاج وصوفيا حداد، في اختصاص العلوم السياسية - الشؤون الدولية، بالإضافة إلى ليا عودة وروي لبس في اختصاص الاقتصاد".







وأشاد الفائزان روي أبي رعد وجنيد شيا، بالدور المحوري الذي نهضت به(LAU) في نجاحهما منذ انضمامهما إلى نموذج الأمم المتحدة في مرحلة الدراسة الثانوية، وتعزز تدريجا من خلال مبادرات الجامعة العديدة للمحاكاة التعليمية. وقال أبي رعد الطالب في العلوم السياسية - الشؤون الدولية:"ان نموذج الأمم المتحدة ليس مجرد مسابقة، بل هو مصدر إلهام. وان الجائزة الأولى التي فاز بها في الجامعة غيرت كل شيء، إذ شرعت له الباب لمواصلة دراسته رغم التحديات المالية"، واعتبر انه "من دون دعم الجامعة، لا أعرف حقا ما سأصل إلى ما أنا عليه اليوم".







بدوره، أوضح شيا الطالب في إدارة الأعمال، ان "الاختبار الذي عاشه في برنامج نموذج الامم المتحدة شكل نقطة تحول سمحت له بصقل قدرته على أفكاره حول المعقدة، والاطلاع على الثقافة الجامعية بمعناها الانساني الاوسع".







ولفت البيان الى "شغف الطالبين ابي رعد وشيا وبصيرتهما وبلاغتهما بين الحضور في مؤتمر ليما، حيث تناولا قضايا السيادة الوطنية والمساءلة المؤسسية خلال مناظراتهما. ورغم أن مواضيعهما ركزت على مناطق أخرى من العالم، إلا أنها لامست واقعنا الللبناني"، فيما اعتبر مكتب القيادة والتمكين ريتشارد سانيور، الذي رافق الطلاب، انه "حتى في ظل حالة عدم اليقين والاضطراب، لا يزال من الممكن الحضور والمشاركة بفعالية والمنافسة على أعلى المستويات. وهذا بحد ذاته إنجاز جدير بالثناء".





