سلسلة محاضرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بمشاركة كارلوس غصن ونهلا بو دياب

23-04-2026 | 06:14
سلسلة محاضرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بمشاركة كارلوس غصن ونهلا بو دياب
سلسلة محاضرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بمشاركة كارلوس غصن ونهلا بو دياب photos 0
نظّمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك سلسلة محاضرات بعنوان: "القيادة في زمن الحرب"، بحضور طلابي وأكاديمي واسع، واستضافت في جلستها الأولى رجل الأعمال العالمي كارلوس غصن والدكتورة نهلا بو دياب، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في الجامعة.


استهلّت عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة الجلسة بالتأكيد أن اللايقين أصبح جزءًا من واقعنا اليومي، وأن القيادة الحقيقية تتجلّى في الظروف المعقّدة. وأوضحت أن رؤية الكلية تقوم على ربط التعليم الأكاديمي بالواقع العملي، من خلال نقل خبرات قيادية حقيقية إلى الطلاب، لا سيّما في مجالي إدارة الأزمات واتخاذ القرار تحت الضغط. وقدّمت الدكتورة ندى سركيس المتحدّثين.


في الجلسة الأولى من النشاط، عرض كارلوس غصن مقاربة عملية لإدارة الأزمات، ميّز فيها بين الأزمات المفاجئة والمشكلات المزمنة، مؤكدًا أن النجاح لا يكمن في التنبؤ بالأزمات، بل في سرعة التعامل معها عند حدوثها. وشدّد على أهمية التشخيص السريع للوضع، والتركيز على الأولويات الحاسمة، واعتماد مبدأ 20/80 للتركيز على العناصر الأكثر تأثيرًا، إضافة إلى تعليق الخطط السابقة وتحديد أولوية واحدة واضحة، مثل الحفاظ على السيولة أو سلامة الأفراد.

كما اعتبر أن التواصل المستمر والشفاف عنصر أساسي، إذ إن غيابه يضعف الثقة داخل المؤسسات. وأشار إلى أن الأزمات تكشف الكفاءات الحقيقية، وأن مرحلة ما بعد الأزمة تتطلب الانتقال إلى واقع جديد أكثر مرونة. وختم مؤكدًا أن المؤسسات الأكثر نجاحًا في الأزمات هي تلك التي تتميّز بالسرعة والمرونة، وتحافظ على تركيزها، وتضع الإنسان في صلب قراراتها.

وفي الجلسة الثانية، قدّمت الدكتورة نهلا بو دياب رؤية مختلفة للقيادة، ركّزت فيها على أهمية المرونة وبناء ثقافة مؤسسية إنسانية. وأوضحت أن التحدي اليوم لا يقتصر على التخطيط، بل يشمل القدرة على التكيّف مع الضغوط المتعدّدة، مشيرةً إلى أن المؤسسات هي منظومات بشرية تتأثر بثقافة العمل وسلوك الأفراد.


كما لفتت إلى أن ضعف التوازن بين القيم والممارسات، وربط الحوافز بالأداء المالي فقط، يؤثران سلبًا في الثقافة المؤسسية، وأن تجاهل البعد الإنساني يُعدّ من أبرز أسباب فشل المؤسسات.


وأكدت أن القيادة الحديثة مطالبة بإدارة الثقافة إلى جانب النتائج، عبر تحويلها إلى مؤشرات قابلة للقياس وربطها بأنظمة التقييم، مشددةً في الختام على أن بناء مؤسسات مستدامة يتطلّب توازنًا حقيقيًا بين الإنسان والأداء.
مواضيع ذات صلة
جامعة الروح القدس – الكسليك: معًا نوثّق مئة عام من الدستور اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون واللبنانية الأولى حضرا رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس - الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص من جامعة الروح القدس – الكسليك: مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى الى جامعة الكسليك للمشاركة في رتبة سجدة الصليب
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الأزمات

إدارة الأعمال

في الجامعة

التركي

خليفة

الترك

يوحنا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:14 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22
Lebanon24
07:30 | 2026-04-22
Lebanon24
06:14 | 2026-04-22
Lebanon24
02:17 | 2026-04-22
Lebanon24
07:44 | 2026-04-20
Lebanon24
07:08 | 2026-04-20
