بلدية عينطورة تسلمت مساهمة مالية من جمعية "Lions" لشراء فرّامة شجر

تسلّمت بلدية ، ممثّلة برئيس بلديتها لبيب ، مساهمة مالية من جمعية "Lions" خُصِّصت لشراء فرّامة شجر، وذلك في إطار دعم المبادرات البيئية وتعزيز الاستدامة في ، بما يساهم في تحسين الخضراء والحفاظ على النظافة العامة في البلدة.







وجاءت بمسعى من رئيس نادي Lions Beirut St Nicolas كلود الحاج، وبمشاركة أعضاء النادي، وبحضور المدير الدولي السابق المهندس سمير أبو سمرا، والمرشّح لمركز الحاكم جوني عبدالله، ورئيس القطاع جهاد .







حضر المناسبة أيضًا ، حيث أثنوا على هذه الخطوة التي تعزّز العمل البيئي المحلي وتدعم جهود البلدية في تطوير خدماتها، مشيدين بدور جمعية Lions في دعم المشاريع ذات الطابع المستدام.







وشكرت بلدية عينطورة للجمعية هذه المبادرة، مؤكدةً "أهمية التعاون مع لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام".

