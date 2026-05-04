أفراح ومناسبات
جامعة الروح القدس – الكسليك تقدّم "شربل": رحلة إيمان تتجسد على مسرح كازينو لبنان
Lebanon 24
04-05-2026
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطلق كلية الآداب والعلوم – قسم الفنون الأدائية في
جامعة الروح القدس
– الكسليك
العرض
المسرحي "شربل"، من تأليف ريمون جبارة وإخراج كريم شبلي، وذلك يومَي 7 و8 أيار 2026 على مسرح
كازينو لبنان
، عند الساعة 20:30 مساءً.
يشكّل هذا العمل المسرحي محطة فنية بارزة، إذ يجمع على خشبة المسرح طلابًا وخريجين وأساتذة في تجربة نابضة بالحياة ذات طابع شبه احترافي، تمزج بين المسرح والموسيقى والرقص، بالاشتراك مع الممثل
جوزيف
ساسين، وبإشراف نخبة من المبدعين: الموسيقى: جيلبير الرحباني، الإضاءة: مونا كنيو، الكوريغرافيا: ميرا شختورة، والموسيقى التصويرية: فادي يعقوب.
تغوص هذه المسرحية في رحلة داخلية، روحية وإنسانية عميقة، في حياة القديس شربل، من بداياته المتواضعة إلى مسيرته الزاخرة بالتقوى والعزلة والمعجزات. ومن خلال محطات من الكفاح والإيمان والاستجابة للدعوة الإلهية، تكشف القصة عن قوة داخلية راسخة وإيمان عميق قاداه ليصبح أحد أكثر قديسي
لبنان
تبجيلًا.
