جامعة الروح القدس – الكسليك تقدّم "شربل": رحلة إيمان تتجسد على مسرح كازينو لبنان

تطلق كلية الآداب والعلوم – قسم الفنون الأدائية في – الكسليك المسرحي "شربل"، من تأليف ريمون جبارة وإخراج كريم شبلي، وذلك يومَي 7 و8 أيار 2026 على مسرح ، عند الساعة 20:30 مساءً.



يشكّل هذا العمل المسرحي محطة فنية بارزة، إذ يجمع على خشبة المسرح طلابًا وخريجين وأساتذة في تجربة نابضة بالحياة ذات طابع شبه احترافي، تمزج بين المسرح والموسيقى والرقص، بالاشتراك مع الممثل ساسين، وبإشراف نخبة من المبدعين: الموسيقى: جيلبير الرحباني، الإضاءة: مونا كنيو، الكوريغرافيا: ميرا شختورة، والموسيقى التصويرية: فادي يعقوب.



تغوص هذه المسرحية في رحلة داخلية، روحية وإنسانية عميقة، في حياة القديس شربل، من بداياته المتواضعة إلى مسيرته الزاخرة بالتقوى والعزلة والمعجزات. ومن خلال محطات من الكفاح والإيمان والاستجابة للدعوة الإلهية، تكشف القصة عن قوة داخلية راسخة وإيمان عميق قاداه ليصبح أحد أكثر قديسي تبجيلًا.



Advertisement