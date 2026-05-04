مشروع جديد في الجامعة اللبنانية.. منصة متعددة التخصصات لتطوير الأدوية والزراعة الذكية

04-05-2026 | 07:13
مشروع جديد في الجامعة اللبنانية.. منصة متعددة التخصصات لتطوير الأدوية والزراعة الذكية
أنجز الباحث الدكتور محمد خليل – مدير مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - مشروعًا رائدًا في مجال الزراعة المائية الذكية Smart Hydroponics، وذلك بتمويل ودعم من مبادرة PRIMA Programme ضمن مشروع Mara-Mediterra ، ودعم من IEEE Humanitarian Technologies Board

المشروع هو عبارة عن منصة تعليمية وبحثية متعددة التخصصات، يمكن للطلاب والباحثين الاستفادة منها وفق الآتي:

- طلاب الصيدلة: لاستخراج مركبات دوائية من نباتات مزروعة ضمن بيئة دقيقة ومتحكم بها ودراسة خصائصها العلاجية

- طلاب الزراعة: لتحسين الإنتاج الزراعي والحصول على إنتاج زراعي آمن والقيام بدراسة تأثير العوامل البيئية على نمو النباتات

طلاب البيوتكنولوجيا: لتطوير تطبيقات حيوية متقدمة وتحسين جودة النباتات وإنتاج مركبات ذات قيمة مضافة

- طلاب الهندسة والتحكم الصناعي: لتصميم أنظمة التحكم باستخدام PLC وربط الحساسات بالأنظمة التشغيلية

- طلاب الأنظمة الذكية/الذكاء الاصطناعي: لتحليل البيانات الزراعية وبناء نماذج تنبؤية وأنظمة اتخاذ قرار ذكية

يعتمد المشروع على منظومة متكاملة تشمل حساسات متطورة، أنظمة تحكم صناعية، قواعد بيانات زمنية، ولوحات مراقبة ذكية تتيح تتبع مؤشرات حيوية مثل pH، EC، درجة الحرارة، الرطوبة، نسب المغذيات وإجراء تعديلات تلقائية لتحقيق أفضل ظروف النمو والإنتاج الآمن.

يؤكد الدكتور خليل أن هذه المبادرة تمثل نموذجا متقدما للتعليم التطبيقي من خلال تأسيس منصة علمية متكاملة تجمع بين الزراعة والدواء والهندسة والذكاء الاصطناعي، بما يخدم الابتكار ويعزز دور الجامعة اللبنانية في التنمية.

ويتوقع أن يساهم المشروع في:

إنتاج نباتات عالية الجودة موجهة للصناعات الدوائية

تطوير حلول زراعية ذكية ومستدامة

تعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات

دعم الأمن الغذائي والدوائي في لبنان

كما يشكل المشروع جسرًا للتعاون العلمي بين لبنان ودول حوض المتوسط في إطار برامج البحث والابتكار الأوروبية، على ان يتم إطلاقه قريبًا من قبل رئاسة الجامعة.
