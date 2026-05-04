كلية العلوم الاقتصادية (3) تشارك في يوم توجيهي لطلاب المرحلة الثانوية

شاركت وإدارة الأعمال – الفرع الثالث في يوم توجيهي للتخصصات الجامعية، وذلك بمبادرة ودعوة من ثانوية البيان الإسلامية وبمشاركة نحو 350 طالبًا من المرحلة الثانوية.



شكل اللقاء فرصة متميزة للتعريف باختصاصات الكلية، والتواصل المباشر مع الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.



مثّل الفرع في هذا النشاط ممثل أساتذة الفرع ورئيس قسم الإعداد العام الدكتور والدكتور حسن ، حيث قدّموا شرحًا وافيًا عن مختلف المسارات الجامعية وآفاقها.

