تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

إنطلاق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية للسنة الثالثة على التوالي

Lebanon 24
14-05-2026 | 12:57
A-
A+
إنطلاق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية للسنة الثالثة على التوالي
إنطلاق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية للسنة الثالثة على التوالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان، ينطلق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية 2026 بنسخته الثالثة، ليؤكد مجددًا مكانته كمنصة رائدة تجمع بين مفاهيم الجمال، والصحة النفسية، والعافية الجسدية، والتنمية الإنسانية، في حدث استثنائي يحتضنه قلب العاصمة بيروت، ويجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والطبية والأكاديمية والإعلامية والاجتماعية، إلى جانب أبرز الخبراء والمؤسسات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.
Advertisement
ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز جودة الحياة والاهتمام بالإنسان من الداخل والخارج"، من خلال سلسلة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية في عالمنا المعاصر، وتفتح المجال أمام الحوار والتوعية وتبادل الخبرات.
ويُقام المنتدى برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد وبدعم من وزارة الإعلام وبمشاركة واسعة من القطاعين الصحي والجمالي، ليواصل رسالته في ترسيخ لبنان كمركز للإبداع والعافية والتنمية البشرية في المنطقة.

ويفتح المنتدى أبوابه أيام الخميس والجمعة والاثنين من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى العاشرة مساءً، فيما يفتح أبوابه يومي السبت والأحد ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر، ضمن برنامج متكامل يجمع بين المؤتمرات والجلسات الحوارية والعروض التفاعلية والمساحات المخصصة للتوعية والتطوير الشخصي والصحي.

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات رسمية ونيابية وفعاليات اجتماعية وطبية وإعلامية وأكاديمية، من أبرزهم السيدة هنادي داغر نادر مؤسسة المنتدى، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص (كلمة مسجلة)، النائب وضّاح صادق، البروفسور بيار يارد نقيب المستشفيات في لبنان، الأب جان العلم نائب رئيس الجامعة الأنطونية للتنمية البشرية المتكاملة، ألين المر سفيرة الجمال للمنتدى، مايا نصار سفيرة الصحة النفسية والجسدية للمنتدى، الأستاذ مارك حبقة المستشار القانوني للمنتدى، السيد جوزي شارو الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة PL Group Levant ، والسيد رامي بيطار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tawfeer ، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والوجوه المؤثرة في مجالات الصحة والجمال والتنمية الإنسانية.

وفي كلمته، شدّد محافظ بيروت القاضي مروان عبود على أهمية إبقاء بيروت مدينة نابضة بالحياة والثقافة والإنسان، مؤكدًا دعم العاصمة لكل المبادرات التي تعكس صورة لبنان الحضارية رغم التحديات. كما وجّه وزير الإعلام الدكتور بول مرقص تحية خاصة إلى إدارة المنتدى على نجاحه واستمراريته، معتبرًا أن هذه المبادرات تساهم في نشر الوعي الإيجابي وتعزيز صورة لبنان الثقافية والإنسانية. بدوره، أكد النائب وضّاح صادق أهمية الاستثمار بالإنسان والصحة النفسية والجسدية، مشددًا على ضرورة دعم المبادرات التي تمنح اللبنانيين مساحة للأمل والتوازن والإنتاجية.

أما مؤسسة المنتدى السيدة هنادي داغر نادر، فقالت في جزء من كلمتها: "في عام 2024، حين انطلق المنتدى، كانت الحرب قائمة… وفي عام 2025 كنا لا نزال نعيش تداعياتها… أما في عام 2026، فقد عادت الحرب مجددًا. لكن رغم كل شيء، سبحنا عكس التيار ونجحنا في تحقيق هدفنا.
هناك من ينتظر انتهاء العواصف ليبني، أما نحن فقررنا أن نبني وسط العواصف، لأن رسالتنا أقوى من الخوف، ولأن الأمل أقوى من اليأس، ولأن الحياة أقوى من الموت. أنا وفريق العمل نؤمن بأن الإنسان، ولا سيما الشعب اللبناني، يستحق أن يعيش بصحة نفسية وجسدية متوازنة، وأن يحظى بحياة كريمة مليئة بالأمل والاستقرار".

ويستمر المنتدى في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التوعية والجمال والصحة والتطوير الشخصي، ضمن مساحة تفاعلية متخصصة تستقطب الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، في رسالة تؤكد أن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال منارة للإبداع والحياة والأمل.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كيف يغيّر فقدان الوزن صحتك الجسدية والنفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان الجمال" يقاومُ الحرب.. إطلاقُ النسخة الثالثة من منتدى "Wellbeing" في ضبية
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى تفتتح منتدى التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك: الدولة ليست خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد

وزير الإعلام

الشرق الأوسط

نائب رئيس

أفريقيا

التيار

بيروت

البشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:11 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-05-13
Lebanon24
06:11 | 2026-05-13
Lebanon24
03:49 | 2026-05-12
Lebanon24
16:11 | 2026-05-11
Lebanon24
11:27 | 2026-05-11
Lebanon24
08:13 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24