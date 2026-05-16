وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة

افتتحت وزيرة السياحة لورا دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة، في حضور رئيس البلدية عون، المختار ميلاد الزيلع، المختار أنطوان لطيف وأعضاء ، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الدامجة وتأمين مساحة بحرية آمنة ومجهزة تتيح للجميع الاستمتاع بالموسم الصيفي دون عوائق.وجالت لحود في أرجاء البلدة واطلعت على المشروع الذي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أهمية دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تعكس صورة الحضارية، ومشددة على ضرورة توفير التسهيلات التي تضمن حق الجميع بالوصول إلى البحر والاستفادة من الخدمات السياحية بشكل متساوٍ.ويُعد هذا المشروع مبادرة مميزة في منطقة العقيبة، إذ يجمع بين البعد الإنساني والسياحي، ويعزز مفهوم الدمج الاجتماعي وحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالترفيه والحياة الكريمة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياحة الشاملة في لبنان.