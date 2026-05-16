تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة

Lebanon 24
16-05-2026 | 07:13
A-
A+
وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة
وزيرة السياحة تفتتح دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود دربًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ العقيبة، في حضور رئيس البلدية آلان عون، المختار ميلاد الزيلع، المختار أنطوان لطيف وأعضاء المجلس البلدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الدامجة وتأمين مساحة بحرية آمنة ومجهزة تتيح للجميع الاستمتاع بالموسم الصيفي دون عوائق.
Advertisement



وجالت لحود في أرجاء البلدة واطلعت على المشروع الذي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أهمية دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تعكس صورة لبنان الحضارية، ومشددة على ضرورة توفير التسهيلات التي تضمن حق الجميع بالوصول إلى البحر والاستفادة من الخدمات السياحية بشكل متساوٍ.



ويُعد هذا المشروع مبادرة مميزة في منطقة العقيبة، إذ يجمع بين البعد الإنساني والسياحي، ويعزز مفهوم الدمج الاجتماعي وحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالترفيه والحياة الكريمة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياحة الشاملة في لبنان.
مواضيع ذات صلة
طلب عاجل من قوى الأمن لذوي المفقودين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة تفقدت أحوال النازحين في مدرستي سن الفيل الأولى وبرج حمود الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الإيواء.. محور لقاء الحجار واللقيس
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شاكيرا تحيي أضخم حفلة في مسيرتها على شاطئ كوباكابانا البرازيلي
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24

أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

الخازن

الكريم

الرامي

لبنان

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-05-16
Lebanon24
06:15 | 2026-05-16
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
Lebanon24
04:09 | 2026-05-15
Lebanon24
12:57 | 2026-05-14
Lebanon24
08:09 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24