وزارة الثقافة تلقت هبة من مؤسسة "هونور فروست" لرقمنة مجلّة "BAAL"

أعلنت في بيان، تلقّيها "هبة من مؤسسة "هونور فروست لدعم تطوير منصّة رقمية مخصّصة لحفظ ونشر وإتاحة الوصول إلى مجلة "بعل" BAAl وأرشيفها"وما سيصدر لاحقًا من مواضيع جديدة، بما يساهم في حفظ ونشر المعرفة الأثرية والعلمية ، ويُسهّل وصول الباحثين والطلاب والجمهور إليها في والعالم".وأوضح أن "هذه الهبة تعتبر خطوة مهمّة نحو تعزيز إحدى أبرز المنشورات العلمية والأثرية في لبنان والمنطقة، وإتاحتها أمام جمهور أوسع، لاسيما وان مجلة "بعل Baal" ومنذ صدورها من للاثار وثقّت أبرز الاكتشافات الأثرية والأبحاث والحفريات والدراسات المرتبطة بالتراث الثقافي اللبناني وشرق ".وأشار الى ان "هذا العمل يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة الأوسع لتعزيز البنية التحتية الرقمية للثقافة، وصون ، وتوسيع الوصول إلى التوثيق التراثي والمنشورات العلمية عبر أدوات ومنصّات معاصرة".وشكر "مؤسسة هونور فروست على التزامها المستمر حماية وتوثيق وتعزيز التراث البحري والأثري في لبنان والمنطقة."