Najib Mikati
وزارة الثقافة تلقت هبة من مؤسسة "هونور فروست" لرقمنة مجلّة "BAAL"

20-05-2026 | 01:45
أعلنت وزارة الثقافة في بيان، تلقّيها "هبة من مؤسسة "هونور فروست لدعم تطوير منصّة رقمية مخصّصة لحفظ ونشر وإتاحة الوصول إلى مجلة "بعل" BAAl وأرشيفها"
وما سيصدر لاحقًا من مواضيع جديدة،  بما يساهم في حفظ ونشر المعرفة الأثرية والعلمية اللبنانية، ويُسهّل وصول الباحثين والطلاب والجمهور إليها في لبنان والعالم".



وأوضح أن "هذه الهبة  تعتبر خطوة مهمّة نحو تعزيز إحدى أبرز المنشورات العلمية والأثرية في لبنان والمنطقة، وإتاحتها أمام جمهور أوسع، لاسيما وان مجلة "بعل Baal"  ومنذ صدورها من المديرية العامة للاثار وثقّت أبرز الاكتشافات الأثرية والأبحاث والحفريات والدراسات المرتبطة بالتراث الثقافي اللبناني وشرق البحر الأبيض المتوسط".



وأشار الى ان "هذا العمل يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة الأوسع لتعزيز البنية التحتية الرقمية للثقافة، وصون الذاكرة الوطنية، وتوسيع الوصول إلى التوثيق التراثي والمنشورات العلمية عبر أدوات ومنصّات معاصرة".

 وشكر "مؤسسة هونور فروست على التزامها المستمر حماية وتوثيق وتعزيز التراث البحري والأثري في لبنان والمنطقة."
