مسيرة وقداس في ختام الشهر المريمي في بلدة بحبوش

أقيمت في بلدة بحبوش، مسيرة إيمانية لمناسبة اختتام الشهر المريمي، انطلقت من الرأس في وسط البلدة باتجاه مزار سيدة الرأس على التلة، بمشاركة أبناء الرعية وعدد من أهالي البلدات المجاورة.وتوّجت المسيرة بقداس ترأسه الأب يوسف الزغبي، حيث رُفعت الصلوات والتضرعات إلى ، سائلين الله أن "يحفظ وأبناءه وأن تبقى الكنيسة منارةً للإيمان والرجاء والمحبة".