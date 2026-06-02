جامعة رفيق الحريري حققت إنجازًا بحثيًا عالميًا في أمن الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
02-06-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت
جامعة رفيق الحريري
إنجازًا أكاديميًا مميزًا مع نشر وفهرسة مشروع تخرج لطلاب برنامج هندسة الكومبيوتر والاتصالات في مكتبة IEEE Xplore العالمية، بعد عرضه بنجاح خلال مؤتمر IEEE-IMCET 2026.
واعلنت الجامعة بحسب بيان "يتناول البحث، بعنوان "نظام فعّال لكشف التسلل قائم على
الذكاء الاصطناعي
لبيئات
إنترنت
الأشياء محدودة الموارد"، تطوير إطار مبتكر للأمن السيبراني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة. وقد أعدّه الخريجان أسماء هنداوي وفؤاد نفّاح، إلى جانب الطالبين عمر الحلبي وسعاد الصبّوح، بإشراف المحاضِرة أمل العريض".
اضاف البيان:"تمكّن النظام من تحقيق دقة بلغت 99.25% في كشف التهديدات السيبرانية، مع الحفاظ على كفاءة الأجهزة واستهلاكها المحدود للطاقة، إضافة إلى توفير تنبيهات فورية بزمن استجابة لا يتجاوز 1.2 ثانية".
ختم:"يعكس هذا الإنجاز
التزام
جامعة
رفيق الحريري
بالتميّز الأكاديمي والبحث التطبيقي، وقدرة طلابها على تحويل مشاريعهم الجامعية إلى أبحاث علمية معترف بها عالميًا تسهم في تطوير مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".
