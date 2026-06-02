تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

جامعة رفيق الحريري حققت إنجازًا بحثيًا عالميًا في أمن الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
02-06-2026 | 04:06
A-
A+
جامعة رفيق الحريري حققت إنجازًا بحثيًا عالميًا في أمن الذكاء الاصطناعي
جامعة رفيق الحريري حققت إنجازًا بحثيًا عالميًا في أمن الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حققت جامعة رفيق الحريري إنجازًا أكاديميًا مميزًا مع نشر وفهرسة مشروع تخرج لطلاب برنامج هندسة الكومبيوتر والاتصالات في مكتبة IEEE Xplore العالمية، بعد عرضه بنجاح خلال مؤتمر IEEE-IMCET 2026.
Advertisement

واعلنت الجامعة بحسب بيان "يتناول البحث، بعنوان "نظام فعّال لكشف التسلل قائم على الذكاء الاصطناعي لبيئات إنترنت الأشياء محدودة الموارد"، تطوير إطار مبتكر للأمن السيبراني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة. وقد أعدّه الخريجان أسماء هنداوي وفؤاد نفّاح، إلى جانب الطالبين عمر الحلبي وسعاد الصبّوح، بإشراف المحاضِرة أمل العريض".

اضاف البيان:"تمكّن النظام من تحقيق دقة بلغت 99.25% في كشف التهديدات السيبرانية، مع الحفاظ على كفاءة الأجهزة واستهلاكها المحدود للطاقة، إضافة إلى توفير تنبيهات فورية بزمن استجابة لا يتجاوز 1.2 ثانية".

ختم:"يعكس هذا الإنجاز التزام جامعة رفيق الحريري بالتميّز الأكاديمي والبحث التطبيقي، وقدرة طلابها على تحويل مشاريعهم الجامعية إلى أبحاث علمية معترف بها عالميًا تسهم في تطوير مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".
مواضيع ذات صلة
بعد الإقفال القسري.. جامعة رفيق الحريري تعيد فتح أبوابها وتستأنف التدريس
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يطّلع من الزعتري على أوضاع مستشفى رفيق الحريري الجامعي
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طائرة المساعدات القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى رفيق الحريري يدعو لتحييد المستشفى عن العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة رفيق الحريري

الذكاء الاصطناعي

رفيق الحريري

التزام

إنترنت

بيوتر

ريجان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-06-02
Lebanon24
02:14 | 2026-06-02
Lebanon24
16:53 | 2026-06-01
Lebanon24
07:27 | 2026-06-01
Lebanon24
05:48 | 2026-06-01
Lebanon24
03:42 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24