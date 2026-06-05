ندوة في مركز فيليب سالم بشأن "مفاوضات واشنطن": نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟

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استضاف مركز فيليب سالم للدراسات السياسية في جامعة القديس يوسف، بالتعاون مع NDFL، ندوة سياسية بعنوان "مفاوضات : نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟"، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والباحثين في الشؤون السياسية والاستراتيجية، وحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.استُهلّ اللقاء بكلمة للبروفسور فيليب سالم رحّب فيها بالحضور، متناولاً أهمية السلام كخيار استراتيجي للشعوب والدول، ومؤكداً أن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب إرادة سياسية جدية وتوافر الظروف المناسبة التي تساهم في تخفيف التوترات الإقليمية. كما أشار إلى أهمية الدور الأميركي في الدفع نحو تسويات سياسية تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.بعد ذلك، ألقى ممثل NDFL المحامي أمين بشير كلمة تناول فيها التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن التطورات المتسارعة تفرض مقاربات جديدة للواقع القائم، وتستوجب التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية بما يخدم المصلحة الوطنية والاستقرار.وفي مداخلته القانونية اعتبر تناول بشير موضوع قانون مقاطعة ، موضحاً أن هذا القانون يشكل جزءاً من المنظومة التشريعية اللبنانية النافذة، وأن أي نقاش حوله يجب أن يتم ضمن المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية .، رأى والمغتربين السابق ناصيف حتي أن فرص نجاح المفاوضات ترتبط بقدرتها على معالجة جذور الأزمات والنزاعات في المنطقة، معتبراً أن السلام المستدام يحتاج إلى رؤية شاملة تتجاوز الحلول المرحلية وتؤسس لاستقرار طويل الأمد.بدوره، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن احترام المؤسسات وسيادة القانون يشكلان الركيزة الأساسية لأي عملية استقرار أو تسوية سياسية، مشيراً إلى أن بناء الدولة القوية يبقى الضمانة الحقيقية لترسيخ السلام.أما مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر، فاعتبر أن المنطقة تمرّ بمرحلة إعادة رسم للتوازنات السياسية والاستراتيجية، وأن المفاوضات الجارية قد تشكل محطة مفصلية في مسار التحولات الإقليمية ومستقبل العلاقات بين دول .