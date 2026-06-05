تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

ندوة في مركز فيليب سالم بشأن "مفاوضات واشنطن": نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟

Lebanon 24
05-06-2026 | 12:56
A-
A+
ندوة في مركز فيليب سالم بشأن مفاوضات واشنطن: نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟
ندوة في مركز فيليب سالم بشأن مفاوضات واشنطن: نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استضاف مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية في جامعة القديس يوسف، بالتعاون مع NDFL، ندوة سياسية بعنوان "مفاوضات واشنطن: نقطة تحول نحو السلام في الشرق؟"، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والباحثين في الشؤون السياسية والاستراتيجية، وحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.
Advertisement

استُهلّ اللقاء بكلمة للبروفسور فيليب سالم رحّب فيها بالحضور، متناولاً أهمية السلام كخيار استراتيجي للشعوب والدول، ومؤكداً أن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب إرادة سياسية جدية وتوافر الظروف المناسبة التي تساهم في تخفيف التوترات الإقليمية. كما أشار إلى أهمية الدور الأميركي في الدفع نحو تسويات سياسية تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

بعد ذلك، ألقى ممثل NDFL المحامي أمين بشير كلمة تناول فيها التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن التطورات المتسارعة تفرض مقاربات جديدة للواقع القائم، وتستوجب التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية بما يخدم المصلحة الوطنية والاستقرار.

وفي مداخلته القانونية اعتبر تناول  بشير موضوع قانون مقاطعة إسرائيل، موضحاً أن هذا القانون يشكل جزءاً من المنظومة التشريعية اللبنانية النافذة، وأن أي نقاش حوله يجب أن يتم ضمن المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا.

من جهته، رأى وزير الخارجية والمغتربين السابق ناصيف حتي أن فرص نجاح المفاوضات ترتبط بقدرتها على معالجة جذور الأزمات والنزاعات في المنطقة، معتبراً أن السلام المستدام يحتاج إلى رؤية شاملة تتجاوز الحلول المرحلية وتؤسس لاستقرار طويل الأمد.

بدوره، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن احترام المؤسسات وسيادة القانون يشكلان الركيزة الأساسية لأي عملية استقرار أو تسوية سياسية، مشيراً إلى أن بناء الدولة القوية يبقى الضمانة الحقيقية لترسيخ السلام.

أما مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر، فاعتبر أن المنطقة تمرّ بمرحلة إعادة رسم للتوازنات السياسية والاستراتيجية، وأن المفاوضات الجارية قد تشكل محطة مفصلية في مسار التحولات الإقليمية ومستقبل العلاقات بين دول الشرق الأوسط.
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
نتنياهو يتهم إسبانيا بـ"العدائية" لإسرائيل ويقول إنه أصدر أوامره بـ"طرد" ممثليها من "مركز التنسيق" الذي أنشئ ضمن خطة السلام التي طرحها ترامب بشأن غزة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 22:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سي أن أن عن مصدر إيراني: التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 22:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إيراني لرويترز: طهران حددت شروطا مسبقة لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن "سلام دائم"
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 22:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا توجد نقطة في الشرق الأوسط لا نستطيع الوصول إليها
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 22:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

اللبنانية

دبلوماسي

إسرائيل

من جهته

الدستور

واشنطن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:46 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:46 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-06-05
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05
Lebanon24
03:46 | 2026-06-05
Lebanon24
15:00 | 2026-06-04
Lebanon24
14:37 | 2026-06-04
Lebanon24
04:09 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24