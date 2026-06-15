كريستين سلوم من الجامعة اللبنانية تمثّل لبنان في "جسر اللغة الصينية" بنسخته الدولية

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فازت خريجة مركز اللغات والترجمة، كريستين شربل سلوم، بالمركز الأول في التصفيات التمهيدية للدورة الخامسة والعشرين من مسابقة "جسر اللغة " للطلاب الجامعيين في ، على أن تمثّل لبنان في النسخة الدولية من المسابقة.كما حقق طلاب وخريجو مركز اللغات والترجمة نتائج مميزة جاءت كالآتي:المرتبة الثانية: نور عليق وماري لين السبعليالمرتبة الثالثة: غاييل الخولي وجنان عواضالمرتبة الرابعة: دينا فاعور ودانييل موسى وكارِن ضوّ وتريزيا الدويهيواستضافت جامعة القديس يوسف في التصفيات التمهيدية للمسابقة الدولية بحضور السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ ومدير عام الدكتور علي الصمد ورئيس جامعة القديس يوسف الدكتور فرانسوا بوادك اليسوعي وعميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الدكتورة سهى الصمد ومديرة مركز اللغات والترجمة الدكتورة ليال مرعي ومديرة معهد كونفوشيوس الدكتورة نسرين عبد النور ورؤساء أقسام اللغة الصينية في الجامعات المعنية والطلاب المتخصصين في اللغة الصينية، فيما شارك في لجنة التحكيم الدكتور بلال عبد الهادي ممثلًا كلية الآداب .وأشار السفير الصيني إلى أن "اللغة الصينية جسر لمعرفة وتعزيز الصداقة بين الدول"، لافتا إلى ان" الاحترام المتبادل والتعايش المنسجم بين الحضارات يمثلان هدفا مشتركا للبنان والصين".واشارت الجامعة اللبنانية في بيان إلى أن "التنافس في المسابقة شمل مجالات متعددة من بينها الكفاءة اللغوية الصينية والثقافة الصينية والمعارف المتعلقة بالصين والمهارات الفنية".