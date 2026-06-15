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أفراح ومناسبات

كريستين سلوم من الجامعة اللبنانية تمثّل لبنان في "جسر اللغة الصينية" بنسخته الدولية

Lebanon 24
15-06-2026 | 05:29
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كريستين سلوم من الجامعة اللبنانية تمثّل لبنان في جسر اللغة الصينية بنسخته الدولية
كريستين سلوم من الجامعة اللبنانية تمثّل لبنان في جسر اللغة الصينية بنسخته الدولية photos 0
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فازت خريجة مركز اللغات والترجمة، كريستين شربل سلوم، بالمركز الأول في التصفيات التمهيدية للدورة الخامسة والعشرين من مسابقة "جسر اللغة الصينية" للطلاب الجامعيين في لبنان، على أن تمثّل لبنان في النسخة الدولية من المسابقة.
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كما حقق طلاب وخريجو مركز اللغات والترجمة نتائج مميزة جاءت كالآتي:

المرتبة الثانية: نور عليق وماري لين السبعلي

المرتبة الثالثة: غاييل الخولي وجنان عواض

المرتبة الرابعة: دينا فاعور ودانييل موسى وكارِن ضوّ وتريزيا الدويهي

واستضافت جامعة القديس يوسف في بيروت التصفيات التمهيدية للمسابقة الدولية بحضور السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ ومدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ورئيس جامعة القديس يوسف الدكتور فرانسوا بوادك اليسوعي وعميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سهى الصمد ومديرة مركز اللغات والترجمة الدكتورة ليال مرعي ومديرة معهد كونفوشيوس الدكتورة نسرين عبد النور ورؤساء أقسام اللغة الصينية في الجامعات المعنية والطلاب المتخصصين في اللغة الصينية، فيما شارك في لجنة التحكيم الدكتور بلال عبد الهادي ممثلًا كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.

وأشار السفير الصيني إلى أن "اللغة الصينية جسر لمعرفة الصين وتعزيز الصداقة بين الدول"، لافتا إلى ان" الاحترام المتبادل والتعايش المنسجم بين الحضارات يمثلان هدفا مشتركا للبنان والصين".

واشارت الجامعة اللبنانية في بيان إلى أن "التنافس في المسابقة شمل مجالات متعددة من بينها الكفاءة اللغوية الصينية والثقافة الصينية والمعارف المتعلقة بالصين والمهارات الفنية".
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