الكونسرفتوار يحتفل بعيد الموسيقى

أحيا الكونسرفتوار "عيد الموسيقى العالمي" بمبادرة من رئيسة المعهد هبة القواس.

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وانطلقت يوم الجمعة الماضي سمفونية الحياة لتستمر خمسة أيام من الإبداع والموسيقى والعطاء الثقافي المطلق. فشكّلت هذه الاحتفالات تظاهرة موسيقية للأوركسترات والإنسمبلات الشرقية والغربية، وتآلفت فيها الكورالات والعازفون من جميع الأقسام مع شغف الطلاب والأساتذة والكوادر الفنية والإدارية والتقنية.وأفاد بيان للكونسرفتوار بأن "خريطة الاحتفالات تمددت لتشمل معظم المناطق ، في سعيٍ دؤوب لنشر الموسيقى في كل أراضي الوطن، عابرةً للاختلافات والمسافات الفاصلة. فتجنّد فريق المعهد بكامل عديده، ليقدّم لهذه المناسبة ما يليق بها من تقدير. وانطلقت النغمات لتطرق أبواب المدن والبلدات والقرى، مستعيدةً الحياة في الساحات العتيقة والأدراج التاريخية التي تختزن حكايات عريقة".وكانت البداية من البترون في "قرية المغترب" (Diaspora Village)، وفي شوارع جونيّه العتيقة وبلديتها وأحيتها أوركسترا الطلاب القسم الشرقي بقيادة المايسترو فادي يعقوب وغناء كاترين غالي وشربل ، مروراً بقلب العاصمة والضواحي في سن الفيل (مبنى الكونسرفاتوار)، وصولاً إلى "درج الفن" في الجمّيزة حيث اجتمع هناك طلاب من معظم الأقسام والآلات مع أساتذتهم ورؤساء الأقسام ليقدموا لوحة تنوعت بين الشرقي والغربي وآلات النفخ والوتريات والبيانو. والأمر تكرر في في "سبوت مول " (The Spot Saida)، و"معرض رشيد كرامي الدولي" في ، وكفرحتى وفرع المعهد في زغرتا و"مركز مشروع أجيال". قبل أن تتوج هذه الملحمة الإنسانية السبت المقبل في حضن الطبيعة والبيئة، في محمية أرز (Shouf Biosphere Reserve).