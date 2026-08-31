برعاية وزير الإعلام.. عاصي الحلاني يشعل مسرح زحلة دعماً لجمعية "سند"

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رعى الدكتور بول الاحتفال الخيري الذي أحياه الفنان الحلاني على مسرح "بارك طعمة سكاف" في ، دعماً لرسالة جمعية "سند" في تقديم الرعاية التلطيفية المنزلية المجانية للمرضى ومساندة عائلاتهم، بالشراكة مع بلدية زحلة.وحضر الحفل النائبان عقيص وإلياس اسطفان، رئيسة الجمعية لبنى عز الدين، إلى جانب شخصيات رسمية وعسكرية واجتماعية، وشهد تكريم للقطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة MBC زياد حمزة، إضافة إلى مشاركة غنائية قصيرة للفنانة ماريتا الحلاني مع والدها.وأشاد وزير الإعلام في كلمة له بدور زحلة كركيزة للصمود والازدهار، معتبراً أن هذا اللقاء يجسد قدرة اللبنانيين على دمج الفن بالقيم الإنسانية والابتعاد عن الانقسامات، ومؤكداً أن ينبض بالحياة والأمل في هذا الرئاسي رغم كل التحديات.، أكد الحلاني أن الفن جسر جامع بين أبناء الوطن، داعياً إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية استشهاداً بمقولة الإمام موسى ، بينما شددت أهمية تواصل الدعم للخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية للمرضى وعائلاتهم.