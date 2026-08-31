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فنون ومشاهير

برعاية وزير الإعلام.. عاصي الحلاني يشعل مسرح زحلة دعماً لجمعية "سند"

Lebanon 24
31-08-2026 | 15:11
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برعاية وزير الإعلام.. عاصي الحلاني يشعل مسرح زحلة دعماً لجمعية سند
برعاية وزير الإعلام.. عاصي الحلاني يشعل مسرح زحلة دعماً لجمعية سند photos 0
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رعى وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الاحتفال الخيري الذي أحياه الفنان عاصي الحلاني على مسرح "بارك جوزيف طعمة سكاف" في زحلة، دعماً لرسالة جمعية "سند" في تقديم الرعاية التلطيفية المنزلية المجانية للمرضى ومساندة عائلاتهم، بالشراكة مع بلدية زحلة.
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وحضر الحفل النائبان جورج عقيص وإلياس اسطفان، رئيسة الجمعية لبنى عز الدين، إلى جانب شخصيات رسمية وعسكرية واجتماعية، وشهد تكريم المدير العام للقطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة MBC زياد حمزة، إضافة إلى مشاركة غنائية قصيرة للفنانة ماريتا الحلاني مع والدها.

وأشاد وزير الإعلام في كلمة له بدور زحلة كركيزة للصمود والازدهار، معتبراً أن هذا اللقاء يجسد قدرة اللبنانيين على دمج الفن بالقيم الإنسانية والابتعاد عن الانقسامات، ومؤكداً أن لبنان ينبض بالحياة والأمل في هذا العهد الرئاسي رغم كل التحديات.

من جهته، أكد الحلاني أن الفن جسر جامع بين أبناء الوطن، داعياً إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية استشهاداً بمقولة الإمام موسى الصدر، بينما شددت عز الدين على أهمية تواصل الدعم للخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية للمرضى وعائلاتهم.
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