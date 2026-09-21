ESA Business School تحتفل بتخرّج دفعة جديدة وتحيي الذكرى الـ30 لتأسيسها

احتفلت ESA Business School بحفل تخرّجها السنوي في حديقة Henri et Nadège Obegi في حرمها الجامعي في ، بحضور نخبة من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية والمؤسساتية. وشكّل هذا الحفل إحدى البارزة في احتفالات المدرسة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، فجمعت خرّيجي عشرة برامج وتنفيذية، إلى جانب عائلاتهم وشركاء المدرسة وعدد من الضيوف البارزين الذين حضروا لمشاركتهم فرحة هذا الإنجاز.

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استُهلّ الحفل باستقبال للضيوف الرسميين، تلاه دخول أعضاء الهيئة الأكاديمية والخرّيجين.





وفي كلمته الافتتاحية، هنّأ لـ ESA Business School، السيد Maxence Duault، الخرّيجين وأشاد بمسيرتهم، قبل عرض فيديو قصير خُصّص للاحتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيس المدرسة.

كما شهدت المناسبة كلمات لكل من السيد Jean-Paul Vermès، ESA Business School والرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة في CCI Paris Île-de-France، والسيد Éric Amblard، القنصل العام لفرنسا في ، حيث أكدا أهمية التعليم العالي في إعداد قيادات قادرة على مواجهة تحديات .

وتضمّن الحفل مراسم توزيع الشهادات على خريجي مختلف البرامج الأكاديمية والتنفيذية في المدرسة، ومن بينها: Cercle des Dirigeants (CDD)، ودكتوراه إدارة الأعمال (DBA)، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، والماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية (MEMS)، والماجستير التنفيذي في الشؤون الدولية والدبلوماسية (EMIAD)، وماجستير إدارة الأعمال (MBA)، والماجستير المتخصص في التسويق وعلوم الاتصال (MMC)، وماجستير الابتكار وريادة الأعمال (MENT)، والماجستير في الإدارة الدولية (MIM)، وبكالوريوس إدارة الأعمال (BBA).

ومن أبرز محطات الأمسية تقديم جائزة Jean-Pierre Lafon، التي تحمل اسم السفير المؤسس لـ ESA، تلاها كلمة ألقاها السفير Lafon بنفسه.



كما قدّم خرّيج المدرسة رافاييل شهادة ملهمة تحدث فيها عن الأثر الإيجابي العميق الذي تركته تجربته التعليمية في ESA على مسيرته المهنية والشخصية.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ممثلون عن CCI Paris Île-de-France، وفي مقدّمهم السيد Stéphane Fratacci، المدير العام لـ CCI، والسيد Pierre Trouillet، المدير المفوض لدى رئاسة CCI والمسؤول عن تطوير فرص وحلول الاستثمار، إضافة إلى أساتذة دوليين وعدد كبير من شركاء المدرسة.

واختُتمت الأمسية بالاحتفاء بفوج جديد من الخرّيجين، في محطة تؤرخ لإنجاز أكاديمي وشخصي مهم في حياتهم. كما شكّل الحفل مناسبة رمزية لـ ESA BusinessSchool التي تحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، مؤكدةً التزامها الراسخ بالتميّز الأكاديمي وبإعداد الكفاءات والقيادات التي ستسهم في رسم مستقبل لبنان والمنطقة.