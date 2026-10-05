قرطبا احتفلت بعيد القديسين سركيس وباخوس

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احتفل دير مار سركيس وباخوس بعيد شفيعه، في قداس إلهي ترأسه رئيس الدير الأب شربل بيروتي، وعاونه الأبوان شربل شليطا وروني بو غاريوس ولفيف من الكهنة، في حضور بلديات قضاء رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، الثقافي الاجتماعي في قرطبا المحامي سيمون كرم، مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن، رئيس مركز الدفاع المدني عبدو ، عائلات فوج إطفاء ، وحشد من فاعليات البلدة والمؤمنين.بيروتيبعد الإنجيل المقدس، ألقى الأب بيروتي عظة تحدث فيها عن سيرة القديسين سركيس وباخوس، وما جسداه من ثبات في الإيمان وشهادة للمسيح، مشددًا على "أهمية التمسك بالإيمان والقيم في مواجهة الصعوبات والتحديات".واستذكر" أربعة من أبناء بلدة قرطبا الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وهم من شهداء فوج إطفاء بيروت شربل كرم وشربل حتي ونجيب حتي، بالإضافة إلى الشهيد روكز"، مستحضرًا "تضحياتهم وذكراهم في مناسبة عيد القديسين سركيس وباخوس".ورفعت الصلاة خلال القداس على نية أبناء البلدة وعائلات ، وعلى نية السلام والاستقرار في .وفي ختام القداس، تقبّل رئيس الدير الأب بيروتي التهاني بالعيد في صالون الدير.