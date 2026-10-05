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أفراح ومناسبات

قرطبا احتفلت بعيد القديسين سركيس وباخوس

Lebanon 24
05-10-2026 | 01:48
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قرطبا احتفلت بعيد القديسين سركيس وباخوس
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احتفل دير مار سركيس وباخوس بعيد شفيعه، في قداس إلهي ترأسه رئيس الدير الأب شربل بيروتي، وعاونه الأبوان شربل شليطا وروني بو غاريوس ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، رئيس النادي الثقافي الاجتماعي في قرطبا المحامي سيمون كرم، مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن، رئيس مركز الدفاع المدني عبدو الخوري، عائلات شهداء فوج إطفاء بيروت، وحشد من فاعليات البلدة والمؤمنين.
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بيروتي

بعد الإنجيل المقدس، ألقى الأب بيروتي عظة تحدث فيها عن سيرة القديسين سركيس وباخوس، وما جسداه من ثبات في الإيمان وشهادة للمسيح، مشددًا على "أهمية التمسك بالإيمان والقيم المسيحية في مواجهة الصعوبات والتحديات".

واستذكر" أربعة من أبناء بلدة قرطبا الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وهم من شهداء فوج إطفاء بيروت شربل كرم وشربل حتي ونجيب حتي، بالإضافة إلى الشهيد جوزف روكز"، مستحضرًا "تضحياتهم وذكراهم في مناسبة عيد القديسين سركيس وباخوس".

ورفعت الصلاة خلال القداس على نية أبناء البلدة وعائلات الشهداء، وعلى نية السلام والاستقرار في لبنان.

وفي ختام القداس، تقبّل رئيس الدير الأب  بيروتي التهاني بالعيد في صالون الدير.
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