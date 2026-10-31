تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية

Lebanon 24
31-10-2026 | 05:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية
لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتُخب لبنان، ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.
Advertisement

ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية بلبنان وبخبرات الدفاع المدني، ويعزّز حضوره ودوره في صياغة التوجّهات الدولية وتطوير التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة الكوارث والطوارئ.

يُذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومركزها جنيف في سويسرا، تأسست عام 1931، وأصبحت منظمة حكومية دولية نافذة الدستور في 1 آذار 1972، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية السكان ومواجهة الكوارث والطوارئ. وتضم المنظمة حالياً 61 دولة عضواً.

وانتسب لبنان إلى المنظمة بتاريخ 1 آذار 1972، ليكون شريكاً في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية والدفاع المدني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتعاون في مواجهة الكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: إصلاح المنظمة يجب أن تقوده الدول الأعضاء
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مضيق هرمز ممر ملاحي دولي وحق العبور مكفول بالقوانين الدولية ولا يجوز إخضاعه لشروط دولة واحدة
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الشفافية الدولية - لبنان:الوصول إلى المعلومات الرسمية هو حق
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لا تمديد لليونيفيل بل تأكيد على أهمية وجود دولي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

الجمعية العامة

التعاون الدولي

إدارة الكوارث

منظمة الدول

الدستور

الكوارث

سويسرا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-10-30
Lebanon24
04:53 | 2026-10-30
Lebanon24
03:00 | 2026-10-30
Lebanon24
11:02 | 2026-10-29
Lebanon24
10:34 | 2026-10-28
Lebanon24
08:42 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24