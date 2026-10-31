لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية

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انتُخب ، ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية بلبنان وبخبرات الدفاع المدني، ويعزّز حضوره ودوره في صياغة التوجّهات الدولية وتطوير التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة والطوارئ.يُذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومركزها جنيف في ، تأسست عام 1931، وأصبحت منظمة حكومية دولية نافذة في 1 آذار 1972، وتهدف إلى تعزيز في مجال حماية السكان ومواجهة الكوارث والطوارئ. وتضم المنظمة حالياً 61 دولة عضواً.وانتسب لبنان إلى المنظمة بتاريخ 1 آذار 1972، ليكون شريكاً في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية والدفاع المدني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتعاون في مواجهة الكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.