"سباق الأشرفية ١٠٤٥٢ – ٢٠٢٦" جمع لبنان في يوم من الرياضة والمحبة والفرح

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اختتمت فعاليات سباق الأشرفية ١٠٤٥٢ لعام ٢٠٢٦ بعدما شهدت الأشرفية، وتحديداً ساحة ساسين، إقبالاً كثيفاً من العدّائين والمشاركين من مختلف المناطق ، إلى جانب حضور جماهيري واسع من العائلات والأصدقاء ومحبي الرياضة.تميّزت فعاليات هذا النهار، بحسب بيان، "بحضور إعلامي لافت ومشاركة الفنان النشكيلي برنارد رنو عبر الرسم المباشر، بالاضافة إلى مشاركة لكبرى الشركات والمؤسسات الراعية، التي حرصت على الحضور الفاعل من خلال تقديم منتجاتها وعرضها وتوزيعها على المشاركين والزوار، في مبادرة عكست مستوى عالياً من الالتزام والشراكة الحقيقية مع المجتمع. وقد أضفت هذه المبادرات أجواءً استثنائية على ساحة ساسين، التي امتلأت بالحيوية والألوان والفرح والتفاعل، وسط أجواء احتفالية عكست صورة مشرقة عن الأشرفية وبيروت ولبنان".أضاف البيان :"يأتي هذا النجاح ليؤكد أن سباق الأشرفية ١٠٤٥٢ ليس مجرد حدث عابر، بل مشروع اجتماعي وإنساني يحمل رسالة تتخطى حدود الأشرفية، انطلاقاً من شعار الأشرفية البداية، النهاية. من خلال هذه المبادرة، جددت جمعية The Right Path تأكيد رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة، والمساهمة في تأمين مقومات الحياة الأساسية والعيش ".وهنأت اللجنة المنظمة الفائزين في السباق، مثنية على "الإنجازات والنتائج المميزة التي حققها أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، ولا سيما العداء اللبناني علي رضا كنعان والعدّاءة بريوني ستاين، اللذين أحرزا المركز الأول في السباق الاحترافي لمسافة ١٠٤٥٢ متراً، عن فئتي الرجال والسيدات، في إنجاز رياضي مشرّف أضفى مزيداً من التألق على هذا الحدث".