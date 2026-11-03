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اجتماع تقني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة خُصّص لعرض المنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء

Lebanon 24
03-11-2026 | 05:08
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اجتماع تقني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة خُصّص لعرض المنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء
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 نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً تقنياً خُصّص لعرض المنصة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان التي تندرج ضمنها الخدمات المتوفرة لضحايا العنف والتقارير والمنشورات الصادرة والبيانات ومراكز الإيواء المتوافرة والخطوط الساخنة ومعلومات أخرى ذات صلة، وذلك في اطار مشروع "تعزيز قدرات الآليات الوطنية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات"، الذي تنفّذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. كما تضمّن الاجتماع تدريباً حول آلية تعبئة الاستبيان المعتمد لرصد شكاوى حالات العنف.
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شارك في الاجتماع أمينة سرّ الهيئة الوطنية المحامية نتالي زعرور، أمينة صندوق الهيئة الوطنية السيدة لميا عسيران، إلى جانب عضوات من الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري، وممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى شكاوى عنف ومنظمات دولية وفريقي عمل الهيئة الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



افتتحت المحامية زعرور اللقاء بكلمة افتتاحية أبرز ما جاء فيها: " إنّ إنشاء المنصة الوطنية يشكّل خطوة مهمة نحو توفير مرجع وطني موحّد للمعلومات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، بما يتيح الوصول إلى الخدمات المتاحة للناجيات، ومراكز الإيواء، والخطوط الساخنة، والتقارير والدراسات والمنشورات، وغيرها من المعلومات والموارد ذات الصلة. ونتطلّع إلى أن تسهم هذه المنصة في تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الوطنية للوقاية من العنف والاستجابة له".



وأضافت: "تبرز أهمية العمل الذي أنجز بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي لتطوير استبيان موحّد لرصد شكاوى حالات العنف، يُعتمد من قبل الوزارات والإدارات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تتلقى هذه الشكاوى. فمن خلال توحيد منهجية جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها، يمكننا العمل تدريجيًا على إنتاج مؤشرات وأرقام وطنية دورية تساعد على تحديد الاحتياجات والثغرات، وتحسين التخطيط والاستجابة".



وختمت:" إنّ مسؤوليتنا المشتركة تقتضي أن نحوّل المعلومات والبيانات إلى أدوات فعلية للتخطيط واتخاذ القرار، وأن نعمل معًا من أجل استجابة وطنية أكثر تنسيقًا وفاعلية، تضع احتياجات النساء والفتيات وسلامتهن وحقوقهن في صلب الأولويات".



بعد ذلك قدّمت رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية السيدة ميريام صفير، عرضاً حول المشروع، استعرضت فيه أهدافه والمنصة الوطنية والموقع الإلكتروني الخاص بها.



كما تخلّل الاجتماع عرض لأنواع العنف ضد النساء والفتيات، واستعراض الاستبيان الموحّد لرصد شكاوى العنف، إضافة إلى تدريب المشاركين والمشاركات على آلية تعبئة الاستبيان عبر منصة ActivityInfo.



واختُتم الاجتماع بمناقشة الخطوات العملية اللازمة لإصدار ارقام وطنية حول العنف ضد النساء والفتيات ونشرها عبر المنصة.
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