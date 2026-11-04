خمسة جوائز لطلاب جامعة رفيق الحريري في مسابقة Arab StarPack 2026

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اعلنت جامعة في بيان ان" طلاب التصميم الغرافيكي حققوا إنجازاً مميزاً في مسابقة StarPack لعام 2026، بحصولهم على خمس جوائز توزّعت على ثلاث فئات، هي التغليف البصري، والتغليف البنيوي، وفئة "أنقذوا الغذاء".وشهدت المسابقة مشاركة نحو 300 متنافس من مختلف المناطق ، فيما شارك فيها 50 طالباً من طلاب التصميم الغرافيكي ، مقدّمين مشاريع عكست مستويات متقدمة من الإبداع والابتكار والمهارات التصميمية.وجاءت النتائج على النحو الآتي: حصدت مريم البرّازي المركز الثاني في فئة "أنقذوا الغذاء"، فيما نال منير العشي المركز الأول، وعبد حكواتي المركز الثاني في فئة التغليف البنيوي. أما في فئة التغليف البصري، ففازت مريم شنعا بالمركز الأول، وحلّت حلا في المركز الثاني".واكدت ان" هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي والإبداعي الذي يتمتع به طلاب الجامعة، وقدرتهم على تقديم مشاريع مبتكرة ومنافسة على المستوى الوطني، كما يؤكد جودة التعليم والتدريب في مجال التصميم الغرافيكي في جامعة رفيق ".وهنّأت الجامعة طلابها الفائزين، معربةً عن "اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحاتها الأكاديمية والطلابية، ويؤكد حضور طلابها المتميز في المحافل والمسابقات المتخصصة".