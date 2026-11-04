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أفراح ومناسبات

خمسة جوائز لطلاب جامعة رفيق الحريري في مسابقة Arab StarPack 2026

Lebanon 24
04-11-2026 | 04:27
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خمسة جوائز لطلاب جامعة رفيق الحريري في مسابقة Arab StarPack 2026
خمسة جوائز لطلاب جامعة رفيق الحريري في مسابقة Arab StarPack 2026 photos 0
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اعلنت جامعة رفيق الحريري في بيان ان" طلاب التصميم الغرافيكي حققوا  إنجازاً مميزاً في مسابقة arab StarPack لعام 2026، بحصولهم على خمس جوائز توزّعت على ثلاث فئات، هي التغليف البصري، والتغليف البنيوي، وفئة "أنقذوا الغذاء".
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وشهدت المسابقة مشاركة نحو 300 متنافس من مختلف المناطق اللبنانية، فيما شارك فيها 50 طالباً من طلاب التصميم الغرافيكي في الجامعة، مقدّمين مشاريع عكست مستويات متقدمة من الإبداع والابتكار والمهارات التصميمية.

وجاءت النتائج على النحو الآتي: حصدت مريم البرّازي المركز الثاني في فئة "أنقذوا الغذاء"، فيما نال منير العشي شبيب المركز الأول، وعبد الرحمن حكواتي المركز الثاني في فئة التغليف البنيوي. أما في فئة التغليف البصري، ففازت مريم شنعا بالمركز الأول، وحلّت حلا أبو حسن في المركز الثاني".

واكدت ان" هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي والإبداعي الذي يتمتع به طلاب الجامعة، وقدرتهم على تقديم مشاريع مبتكرة ومنافسة على المستوى الوطني، كما يؤكد جودة التعليم والتدريب في مجال التصميم الغرافيكي في جامعة رفيق الحريري".

وهنّأت الجامعة طلابها الفائزين، معربةً عن "اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحاتها الأكاديمية والطلابية، ويؤكد حضور طلابها المتميز في المحافل والمسابقات المتخصصة".
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