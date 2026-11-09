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أفراح ومناسبات

ريشا عن مؤتمر جامعة القديس يوسف لاضطرابات طيف التوحّد:آلاف الأطفال في لبنان حُرِموا من التعلُّم بسبب تَبِعات الأزمات المتلاحقة

Lebanon 24
09-11-2026 | 02:55
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ريشا عن مؤتمر جامعة القديس يوسف لاضطرابات طيف التوحّد:آلاف الأطفال في لبنان حُرِموا من التعلُّم بسبب تَبِعات الأزمات المتلاحقة
ريشا عن مؤتمر جامعة القديس يوسف لاضطرابات طيف التوحّد:آلاف الأطفال في لبنان حُرِموا من التعلُّم بسبب تَبِعات الأزمات المتلاحقة photos 0
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يشكّل ازدياد حالات التوحّد في لبنان، وحرمان آلاف الأطفال الذين يعانون هذا الاضطراب من التعلُّم بسبب إقفال عدد من المراكز المتخصصة وسفر كثر من موفّري الرعاية جرّاء الأزمات المتلاحقة، ضمن مَحاور مؤتمر جامعي عن هذا الموضوع يقيمه للمرة الأولى منذ 2019 قسم الطبّ النفسي في كلية الطبّ بجامعة القديس يوسف الجمعة 13 تشرين الثاني الجاري في حرَم الكلية.
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وتجمع هذه النسخة الخامسة من المؤتمر الجامعي لاضطرابات طيف التوحّد عدداً من أبرز الاختصاصيين في هذا المجال، بعد غياب سبع سنوات، إذ أقيمت النسخ الأربع السابقة منه قبل أزمة عام 2019.
وسيكون بين المتحدثين في المؤتمر الذي يفتتحه عميد كلية الطبّ البروفسور إيلي نمر أطبّاء نفس وأطبّاء أطفال وأعصاب أطفال وعلماء نفس واختصاصيون في العلاج الوظيفي وتقويم النطق وصعوبات التعلُّم وممرّضون ومساعِدات اجتماعيات، من جامعة القديس يوسف ومن جامعات أخرى، سيعرضون بعضاً من أحدث الدراسات التي أُجريت في لبنان في شأن التوحُّد.
وتتناول إشتار جولان Ishtar Jaulin  في مستهل المؤتمر تجربة التعامل مع طفلة تعاني التوحُّد التي أصدرت كتاباً عنها بعنوان "سيلين" Céline  عن دار "كاليما" (Calima) للنشر.
ويتناول رئيس قسم الطبّ النفسي في كلية الطبّ في جامعة القديس يوسف البروفسور سامي ريشا تاريخ التوحّد عبر القرون وصولا إلى الفترة الحديثة.
ويشمل البرنامج جلسة عن التعليم، سواء في المدارس والمراكز المتخصّصة أو من خلال الصفوف التي تؤمّن الدمج المدرسي للتلاميذ ذوي التوحُّد، ويتولى إدارة هذه الجلسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية فادي يرق والبروفسور برنار جرباقة والدكتورة جيهان رحيّم.
وقال البروفسور ريشا الذي يتولى تنظيم المؤتمر إن "جامعة القديس يوسف تولي اهتماماً كبيرا بموضوع التوحّد، وتوفّر شهادة جامعية تخصصية تتعلق بالإعاقة الذهنية".
وإذا أشار إلى أن المؤتمر "يقام في ظل ازدياد تواتر حالات التوحّد في لبنان وفي العالم"، لاحظَ أن "مغادرة عدد كبير من الاختصاصيين لبنان وإقفال مراكز متخصّصة عدة منذ بداية الأزمة يسبّبان نقصاً حادّاً يجعل آلاف الأطفال ذوي التوحّد محرومين من تعليم حقيقي".
وأضاف أن "ما يُفاقم صعوبة الوضع هو التكلفة الباهظة جداً للرعاية التي يقدّمها الاختصاصيون"، لكنه شدّد على أن هؤلاء "يستطيعون تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحّد بشكل ملحوظ".  
وأوضح أن "هذه المواضيع كلها ستُناقَش بمشاركة عدد من الأشخاص ذوي التوحُّد وأفراد عائلاتهم"، لافتا إلى أن الحضور مفتوح لجميع الراغبين.
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المدير العام

كلية الطب

العلا

إيلي

جامع

هنية

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