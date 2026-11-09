الطالبة ريم ضاهر تفوز بجائزة الأميرة ديانا العالمية

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حققت الطالبة ريم ، من - سنة ثانية ماستر بحثي في اختصاص الخلايا الجذعية والطب التجديدي، إنجازًا دوليًا بحصولها على جائزة العالمية لعام 2026 (The Diana Award)، وذلك من بين نحو 4000 مرشح من مختلف أنحاء العالم، لتكون الوحيدة ضمن قائمة الفائزين التي ضمّت 198 شابًا وشابة من 44 دولة.حصلت ضاهر على الجائزة تقديرًا لجهودها في تمكين النساء والشباب وتعزيز المساواة والفرص المجتمعية من خلال تأسيسها منظمة Brightful ومبادراتها التنموية في .وتُعد جائزة الأميرة ديانا من أبرز المخصصة لتكريم الشباب الذين أحدثوا تغييرًا إيجابيًا ومستدامًا في مجتمعاتهم من خلال العمل الإنساني والاجتماعي والقيادة الشبابية.على مستوى آخر، تلقت الطالبة ضاهر دعوة لتمثيل لبنان في مؤتمر صناع المحتوى (content creatorsConference)، الذي تنظمه التابعة للمفوضية الأوروبية (European Commission) ويُعقد في مقر – ، لتكون المشاركة اللبنانية الوحيدة في هذا الحدث الدولي.