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أفراح ومناسبات

الطالبة ريم ضاهر تفوز بجائزة الأميرة ديانا العالمية

Lebanon 24
09-11-2026 | 10:24
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الطالبة ريم ضاهر تفوز بجائزة الأميرة ديانا العالمية
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 حققت الطالبة ريم ضاهر، من كلية العلوم - سنة ثانية ماستر بحثي في اختصاص الخلايا الجذعية والطب التجديدي، إنجازًا دوليًا بحصولها على جائزة الأميرة ديانا العالمية لعام 2026 (The Diana Award)، وذلك من بين نحو 4000 مرشح من مختلف أنحاء العالم، لتكون اللبنانية الوحيدة ضمن قائمة الفائزين التي ضمّت 198 شابًا وشابة من 44 دولة.
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حصلت ضاهر على الجائزة تقديرًا لجهودها في تمكين النساء والشباب وتعزيز المساواة والفرص المجتمعية من خلال تأسيسها منظمة Brightful ومبادراتها التنموية في لبنان.


وتُعد جائزة الأميرة ديانا من أبرز الجوائز العالمية المخصصة لتكريم الشباب الذين أحدثوا تغييرًا إيجابيًا ومستدامًا في مجتمعاتهم من خلال العمل الإنساني والاجتماعي والقيادة الشبابية.

على مستوى آخر، تلقت الطالبة ضاهر دعوة لتمثيل لبنان في مؤتمر صناع المحتوى (content creatorsConference)، الذي تنظمه المديرية العامة التابعة للمفوضية الأوروبية (European Commission) ويُعقد في مقر البرلمان الأوروبيبروكسل، لتكون المشاركة اللبنانية الوحيدة في هذا الحدث الدولي.
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